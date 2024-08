¿Habrá Día Cero este 2024? Este es el nivel del agua en el Sistema Cutzamala

Durante julio y agosto se han registrado fuertes lluvias en el Valle de México, las cuales han dejado inundaciones severas en algunas alcaldías y hasta afectado varios sistemas de transporte, pero ¿qué tanto ha mejorado el almacenamiento del Sistema Cutzamala , y sí habrá Día Cero este 2024?

Pese a que el Gobierno de la Ciudad de México descartó el Día Cero , fecha en la que la capital se quedaría sin una gota de agua, varias alcaldías sufrieron de escasez en el suministro y tuvieron que comprar pipas para hacer sus tareas diarias durante los primeros meses de este año.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿La capacidad del Sistema Cutzamala se incrementó por las fuertes lluvias?

En conferencia de prensa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Patricia Labrada Montalvo, directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), mencionó que el nivel promedio de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala siguen registrando un incremento.

Destacó que el nivel de llenado total de las tres presas de almacenamiento que conforman el Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria) es de 36.8%, superando el de 32.4% registrado a finales de julio pasado.

¿De cuánto es el incremento en el Sistema Cutzamala?

De acuerdo con la especialista, este incremento representa 84.78 millones de metros cúbicos (Mm3) desde el 19 de junio, los cuales permitieron alcanzar un total de 288. 3 Mm3.

¿Cuál fue el incremento de cada una de las presas que conforman el Sistema Cutzamala?

Según los últimos datos proporcionados por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el almacenamiento de las presas que conforman el Sitema Cutzamala, es el siguiente:

Presa El Bosque pasó de 43.2 % a 51.9 %

Valle de Bravo pasó de 30.4 % a 32.6 %

Villa Victoria pasó de 25 % a 29.4 %

¿Habrá Día Cero en la CDMX y el Valle de México?

Raúl Rodríguez Martínez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló a Fuerza Informativa Azteca que el “Día Cero” sí existe, no para la Ciudad de México, pero sí para el Sistema Cutzamala.

Por su parte, Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, El Fondo de Agua de la CDMX, mencionó que aunque el “Día Cero” no llegue este 2024, no significa que no lo haga en un futuro cercano, por lo que se necesitan acciones para que esto no ocurra, ya que la capital se encuentra en crisis, pese a las lluvias.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.