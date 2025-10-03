Tormenta tropical Priscilla podría formarse este sábado; estados afectados el 4 de octubre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron el pasado viernes una alerta por una zona de baja presión en el Pacífico mexicano con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que podría convertirse en la tormenta tropical Priscilla durante el fin de semana.

¿Cuándo se podría formar Priscila?

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que la zona de vigilancia presenta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 24 a 48 horas.

La nubosidad se ha extendido sobre la región y la circulación ciclónica ya es evidente, por lo que se espera que el sistema se forme entre la noche del viernes y el sábado.

“Independientemente de su trayectoria, estados como Michoacán, Colima y Jalisco podrían registrar afectaciones durante el fin de semana”, advirtió Vázquez Romaña, resaltando que las condiciones oceánicas y atmosféricas son favorables para su intensificación.

Lluvias, vientos y oleaje en varios estados

Se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, con acumulados de hasta 150 mm. Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Las lluvias puntuales fuertes se presentarán en Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, mientras que intervalos de chubascos y lluvias aisladas afectarán otras regiones del país.

En cuanto al viento, se estiman rachas de 70 a 80 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de 40 a 50 km/h en varios estados del norte, occidente y sur del país. El oleaje se mantendrá elevado, con alturas de 2.5 a 3.5 metros en las costas del Pacífico central y de 1.5 a 2.5 metros en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas altas y heladas también se vivirán en México

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa; además, de 30 a 35 °C en gran parte del resto del país.

Por la madrugada del domingo, se podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del sistema, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones, especialmente en las regiones con alerta por lluvias intensas y oleaje elevado.

Además, se sugiere seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles evacuaciones, así como resguardar documentos y pertenencias importantes.

El SMN continuará emitiendo actualizaciones oficiales sobre la trayectoria de la tormenta y las condiciones del clima en todo el país durante el fin de semana.

