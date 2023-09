¿Se pueden expedir licencias de conducir permanente nuevas en CDMX?

No caigas en estafas, trampas o engaños. Si estás pensando en obtener tu licencia de conducir en la Ciudad de México, es importante que sepas que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) no expide licencias permanentes nuevas. Esto quiere decir que, si nunca has tenido una licencia de conducir en la CDMX, solo podrás tramitar una licencia con vigencia de 3 años.

Las licencias permanentes solo se pueden renovar si ya las tenías antes de 2013, años en que se publicó el acuerdo que eliminó esta modalidad. Así que si quieres sacar tu licencia por primera vez, tendrás que elegir entre los siguientes tipos.

- Licencia Tipo A: para conducir automóviles, camionetas y motocicletas con un peso bruto vehicular menor o igual a 3,857 kg.

- Licencia Tipo A1: para conducir motocicletas, motonetas, bicimotos, triciclos y cuatrimotos.

- Licencia Tipo A2: para conducir automóviles y camionetas adaptados para personas con discapacidad.

Documentación y requisitos para expedir licencia de conducir por primera vez

Para solicitar cualquiera de estas licencias, necesitas cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

- Ser mayor de 18 años.

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

- Comprobante de domicilio en la CDMX no mayor a 3 meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o gas).

- CURP actualizada.

- Comprobante de pago de derechos por $989.00 pesos (puedes pagar en línea o en una sucursal bancaria).

Para realizar el trámite, debes seguir estos pasos:

1. Agenda una cita en los Módulos de Control Vehicular y Licencias o en línea a través de este enlace . O también acude a uno de los Centros de Servicio de Tesorería aquí.

2. Acude al módulo de atención ciudadana que elegiste con tu documentación original y copia.

3. Entrega tus documentos. Posteriormente se te tomarán tus datos biométricos (foto, firma y huella digital).

- Recibe tu licencia impresa y verifica que los datos sean correctos.

Recuerda que tu licencia tendrá una vigencia de 3 años y que deberás renovarla antes de que expire. Conduce con responsabilidad y respeta el reglamento de tránsito.

