Mujeres con Bienestar 2025: Calendario de pagos a beneficiarias de Edomex para diciembre

Mujeres con Bienestar es un programa social del Estado de México (Edomex) que ofrece apoyo económico bimestral de $2,500 pesos y servicios integrales (salud, legales, financieros) a mujeres de 18 a 63 años en situación de vulnerabilidad, buscando mejorar su calidad de vida y autonomía económica. Recientemente se confirmó la fecha en la que inicia el pago a beneficiarias en diciembre 2025.



Beneficio principal: Un apoyo económico de $2,500 pesos cada dos meses.

Servicios adicionales: Seguro de vida, asistencia funeraria, psicológica, nutricional, legal, dental, oftalmológica, veterinaria (telefónica y presencial), y capacitación digital.

Población objetivo: Mujeres mexicanas de 18 a 63 años en situación de vulnerabilidad en el Estado de México.

Requisitos: Ser mujer mexicana, vivir en el Edomex, y cumplir con ciertos criterios de vulnerabilidad.

Tarjeta: Se entrega una tarjeta que sirve para recibir los depósitos y acceder a los servicios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Mujeres con Bienestar Edomex: Calendario de pagos diciembre 2025

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la cuenta Avisos Bienestar, el depósito de apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se realizará a partir del día 15. Con esto, el gobierno mexiquense garantiza la continuidad del programa y reafirma su compromiso con el bienestar social y el fortalecimiento económico de las mujeres en situación vulnerable.

💳 Mujeres con Bienestar



El pago del bimestre noviembre–diciembre 2025 se realizará a partir del 15 de diciembre.



En la tarjeta del programa se depositan $2,500 pesos bimestrales, según la información oficial.#MujeresConBienestar #ProgramasBienestar pic.twitter.com/dqGuGZP9g8 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) December 9, 2025

Se recomienda a las beneficiarias mantenerse informadas a través de fuentes oficiales.

¿Cómo se harán los pagos de Mujeres con Bienestar en diciembre 2025?

Al igual que en las entregas anteriores de Mujeres con Bienestar, el depósito del apoyo se realiza de manera escalonada en cinco bloques, los cuales se determinan de acuerdo con la letra inicial del apellido. Se espera que queden de la siguiente forma:



Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.