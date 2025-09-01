Manifestantes toman caseta de cobro de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro

Un grupo de manifestantes tomó la caseta de cobro de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro , y da paso libre a los automovilistas en ambos sentidos.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), exhortó a los automovilistas tomar precauciones por la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

🚨#AlertaADN



¡Atención! Manifestantes toman la caseta de cobro de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro, y dan paso libre a los automovilistas 🚘 pic.twitter.com/rpFAuYq99w — adn40 (@adn40) September 1, 2025

