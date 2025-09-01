inklusion.png Sitio accesible
Manifestantes toman caseta de cobro de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro

Los manifestantes que tomaron la caseta en la autopista México-Querétaro dan paso libre a los automovilistas en ambos sentidos; CAPUFE pide tomar precauciones.

Escrito por: Adriana Pacheco

Un grupo de manifestantes tomó la caseta de cobro de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro , y da paso libre a los automovilistas en ambos sentidos.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), exhortó a los automovilistas tomar precauciones por la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx

