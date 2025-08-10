Reportan incendio de autobús de pasajeros en la autopista México-Querétaro; bomberos trabajan para sofocarlo

Esta tarde se registró un aparatoso accidente vial en la autopista México- Querétaro. Se reporta el incendio de un autobús de pasajeros que obstruye el paso vehicular.

De inmediato, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para atender el incendio de un autobús, que se encuentra en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 31.

¿Qué se quema en la autopista México Querétaro hoy 10 de agosto?

La tarde de este domingo 10 de agosto se registró un accidente vial en la autopista México-Querétaro. Un autobús de pasajeros se incendió mientras circulaba por el kilómetro 31, a la altura de la terminal de Tepoztlán. Al parecer se trataba de un autobús de la ruta Toreo-Huehuetoca.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede apreciar la intensidad del incendio que dejó calcinado al autobús de pasajeros; mientras que, los bomberos lichan por sofocar las llamas. Hasta el momento,no se conocen cuáles fueron las causas que iniciaron el incendio y se desconoce también si este sinisestro dejó personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes el incendio comenzó alrededor de las 3 de la tarde y causó severas afectaciones al tránsito en la zona con dirección a Querétaro. Tras iniciarse el incendio, la columna de humo alcanzó varios kilómetros de alto y alertó a los automovilistas.

