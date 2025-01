Banxico: Billetes y monedas que desaparecerán en 2025 para México

En 2025, los billetes y monedas que actualmente están en circulación serán sometidos a una serie de cambios, entre los que se incluyen un par de ediciones que desaparecerán, es decir, dejarán de ser fabricados. Esto forma parte de una estrategia implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde hace varios meses, y finalmente está a punto de entrar en vigor con el cese de circulación .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los billetes y monedas que desaparecerán en México 2025?

Información del Diario Oficial de la Federación señala que las monedas que desaparecerán para 2025, son las de un peso, dos pesos y cinco pesos, pero únicamente las que estén hechas con acero recubierto de bronce. Por otra parte, quedarán fuera todas las que digan “nuevos pesos” que aún estén circulando en el intercambio monetario.

Asimismo, se dejarán de fabricar las de 10 centavos, las de 20 pesos, que fueron una conmemoración al cambio de milenio, y las de 100 pesos, igualmente conmemorativas. Por último, desaparecerán las monedas de 10 centavos, 20 centavos y 50 nuevos pesos.

En tanto, el portal oficial del Banco de México , explica que los billetes que actualmente ya están en plan de retiro son los siguientes modelos:



Billetes de la familia B : son aquellos que entraron en 1993 y están expresados en “nuevos pesos”, denominación que ya es obsoleta.

: son aquellos que entraron en 1993 y están expresados en “nuevos pesos”, denominación que ya es obsoleta. Billetes de la familia C : son los que salieron en 1994, pero son totalmente distintos a los de la familia B, aunque también están señalados como “nuevos pesos”.

: son los que salieron en 1994, pero son totalmente distintos a los de la familia B, aunque también están señalados como “nuevos pesos”. Billetes de la familia D : entraron en circulación en 1996 como parte de la transformación a la unidad monetaria, por lo que estos ya dicen concretamente “pesos”.

: entraron en circulación en 1996 como parte de la transformación a la unidad monetaria, por lo que estos ya dicen concretamente “pesos”. Billetes conmemorativos por los 75 años del Banco de México : entraron en el año 2000; todos tienen fecha de fabricación del 25 de agosto y llevan la leyenda “Aniversario 1925-2000, Banco de México”.

: entraron en el año 2000; todos tienen fecha de fabricación del 25 de agosto y llevan la leyenda “Aniversario 1925-2000, Banco de México”. Billetes de la familia D1 : son aquellos de 50, 100, 200 y 500 pesos mexicanos que comenzaron a circular en 2001. Como distintivo, se trató del primer billete fabricado en polímero.

: son aquellos de 50, 100, 200 y 500 pesos mexicanos que comenzaron a circular en 2001. Como distintivo, se trató del primer billete fabricado en polímero. Billetes de la familia F: de 50 y 1000 pesos; entraron en 2006 y presentaron los primeros cambios en diseños y tamaños, a comparación de sus anteriores.

¿Los billetes y monedas que ya no están en circulación pierden su valor?

Cuando la moneda de un país está sujeta a este tipo de cambios, no se pierde ni se modifica su valor inmediatamente, sino que siguen siendo válidos por el mismo importe que marcan durante un periodo de tiempo. Este límite depende del plan de distribución que se tenga para las nuevas ediciones, aunque generalmente otorga un margen amplio hasta que dejan de recibirse.

De acuerdo con información del Banco de México, para los usuarios será posible utilizarlos, y será en las instituciones bancarias donde se lleve a cabo su segmentación. El proceso consiste en separarlos, en lugar de dárselos al público como normalmente se haría.

Getty Images En México, estos son los billetes y monedas que desaparecerán al dejar de circular en México 2025

No así, quienes ya no quieran tener en su poder los billetes y monedas que desaparecerán, pueden realizar su canje en los organismos que tengan esta función. El único requisito es que no presenten rayones, cortes o modificaciones que incumplan con las normas establecidas por el BM .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.