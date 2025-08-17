¿Es festivo el 1 de septiembre por el informe de Sheinbaum? LFT dice si se trabaja o no

El lunes 1 de septiembre de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , presentará su Primer Informe de Gobierno. Las y los ciudadanos se preguntan si ese día es festivo oficial. Te explicamos lo que indica la Ley Federal del Trabajo (LFT) y si en esa fecha podrás disfrutar o no de un descanso.

¿Qué es el informe de Gobierno?

Un informe de gobierno es un documento oficial donde el titular del Poder Ejecutivo, en México, presenta al Congreso de la Unión un resumen del estado general de la administración pública. Este informe, realizado anualmente, da cuenta de las acciones, políticas públicas, avances y resultados de los compromisos asumidos por el gobierno. También incluye un balance de la situación económica, política y social del país.

Es decir, el informe de gobierno es un ejercicio de rendición de cuentas, donde el gobierno informa sobre sus actividades y resultados al poder legislativo y a la ciudadanía.

¿El 1 de septiembre 2025 es festivo por informe de Sheinbaum?

El 1 de septiembre de 2025, día en que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno, no será un día festivo oficial ni de descanso obligatorio en México.

A pesar de la importancia del evento, que incluye además la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Ley Federal del Trabajo no contempla esta fecha como día de descanso obligatorio, por lo que tanto trabajadores como estudiantes deberán presentarse con normalidad.

El 1 de septiembre será el primer día del ciclo escolar 2025-2026 para millones de estudiantes en el país y las actividades laborales seguirán su curso habitual.

El único día de descanso obligatorio en septiembre será el 16, con motivo del Día de la Independencia de México.

Días festivos 2025

El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable y se considera como descanso obligatorio. Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la LFT, siendo estos:



El 1o. de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1o. de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

¿Qué pasa si me toca trabajar en día feriado? Es importante saber que, según el artículo 75 de la LFT, si una empresa pide a sus empleados trabajar en un día festivo oficial, deben ponerse de acuerdo antes sobre las condiciones (personas que se presentan y personas que no).

Los trabajadores que laboren en ese día tienen derecho a recibir el doble de su salario, sumado al pago normal por el día de descanso. Esto quiere decir que al final del día, los empleados recibirán tres veces su salario habitual.

Para cualquier duda puedes comunicarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET): 800 911 7877 y 800 717 2942. Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

