SEP: El trámite obligatorio para que tu título profesional tenga validez oficial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó a los egresados de nivel superior que, para que su título profesional tenga validez oficial, es indispensable realizar el trámite de registro y expedición de la cédula profesional.

El registro del título y expedición de la cédula profesional son pasos necesarios para que el título sea reconocido legalmente y puedas ejercer tu profesión, especialmente en campos como medicina, derecho, psicología, contaduría y docencia.

¿Quiénes deben realizar el registro del título profesional?

Este trámite está dirigido a quienes hayan concluido estudios técnicos, licenciaturas, maestrías o doctorados, incluyendo especialidades y a mexicanos con estudios realizados en el extranjero que hayan validado su formación ante autoridades mexicanas. El registro del título se realiza ante la Dirección General de Profesiones de la SEP , integrando al profesionista en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que garantiza la validez legal de sus estudios y ejercicio profesional.

¿Cómo hacer el registro del título profesional en la SEP?

El proceso puede hacerse presencialmente en las oficinas de la dependencia, mediante una cita programada en el sistema electrónico de la SEP . Los principales documentos requeridos son: solicitud de registro, comprobante de pago, título original y copia, certificado de bachillerato, certificado de servicio social y la CURP.

Dirección: Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX.

Si tienes alguna duda, puedes enviar un correo a: dgp.institucioneseducativas@nube.sep.gob.mx

Costo del registro del título profesional

El costo para el registro del título y expedición de cédula para licenciatura y técnico superior universitario es de 1,773 pesos. Puedes consultar todos los trámites de la Dirección General de Profesiones y sus precios aquí .

Cédula SEP 2025: ¿Cómo tramitarla en línea?

Si tu título fue emitido a partir del 1 de octubre de 2018, puedes realizar el trámite de registro y expedición de cédula profesional en línea.

Los profesionistas pueden solicitar su cédula profesional sin necesidad de acudir a oficinas. Este proceso forma parte de la estrategia de digitalización nacional y el Plan de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Ingresa al sitio oficial: www.gob.mx/cedulaprofesional

Da clic en “Tramita tu Cédula Profesional o duplicado en línea”

Captura tu CURP

Verifica tus datos y el registro del título

Firma con tu e.firma

Realiza el pago

Descarga tu cédula en PDF con código QR

