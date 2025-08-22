¡A dar el grito! Calendario de puentes y descansos de septiembre 2025

Todos los años, los mexicanos disfrutan de puentes y días festivos y como falta poco para que termine este mes, aquí te decimos cuáles son los puentes y días de descanso obligatorio en septiembre de 2025 .

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), estos son los días festivos de septiembre y así es como se deben pagar si los trabajas.

Días de descanso obligatorio en septiembre

A pesar de que el 1 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum y es una fecha importante no se considera como día feriado, por lo que todos los trabajadores deberán laborar de manera normal, además, es el primer día de clases del nuevo ciclo escolar en el nivel básico.

Mientras que el 16 de septiembre se celebra la Independencia de México y de acuerdo con la LFT es un día de descanso obligatorio.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 16 de septiembre?

Según el artículo 75 de la LFT , las personas que laboren el 16 de septiembre tienen derecho a recibir independientemente del sueldo que les corresponda un salario doble por el servicio prestado ese día, es decir que el pago deberá ser triple.

Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá pagar la prima dominical que señala el artículo 71 de la LFT.

Puentes y días de descanso para estudiantes

En el caso de los estudiantes de educación básica, el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el 16 de septiembre se suspenderán labores.

Para el 26 de septiembre habrá un puente debido a que por Junta de Consejo Técnico no habrá clases y los estudiantes regresarán a las aulas el 29 de septiembre.

