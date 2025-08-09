Las marcas de chocolate en polvo que no recomienda Profeco

El chocolate es uno de los alimentos favoritos de chicos y grandes y si eres de los que acostumbra acompañarlo con leche, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son las mejores y peores marcas de chocolate en polvo .

El chocolate deriva del cacao y en la actualidad existen muchas marcas que prometen brindar la mejor calidad en los productos, pero aquí te decimos cuáles si cumplen y cuáles no.

Profeco analiza marcas de chocolate en polvo y polvos sabor chocolate

La Profeco realizó un análisis de 32 productos:

12 chocolates en polvo

13 polvos para preparar bebidas sabor a chocolate

3 polvos para preparar bebidas sabor a chocolate, reducidos en azúcar

1 polvo para preparar bebida sabor a chocolate con malvaviscos, endulzado con edulcorantes

1 chocolate en polvo endulzado con fruta del monje

1 chocolate en polvo reducido en azúcar

1 cocoa en polvo sin azúcar añadido

Además, compartió las diferencias entre el chocolate en polvo y los polvos sabor chocolate, los primeros se caracterizan por contener al menos 1.8% de manteca de cacao y 18.0% de sólidos totales de cacao, mientras que los segundos no cumplen con los requerimientos antes mencionados.

¿Cuáles son las peores marcas de chocolate, según Profeco?

De acuerdo con el análisis, existen varias marcas de chocolate en polvo que no cumplen con lineamientos básicos como el contenido neto, los azúcares totales, el tipo de grasa, contenido energético y aporte nutrimento. Las marcas que obtuvieron peores calificaciones son:

No cumplen con el contenido neto declarado

Chocolate Ibarra (chocolate en polvo granulado)

(chocolate en polvo granulado) Choco Choco (polvo para preparar bebida sabor a chocolate)

(polvo para preparar bebida sabor a chocolate) Ibarra Premium (chocolate para mesa semi amargo molido)

Incumplen en la declaración nutrimento y etiquetado

CAL-C-TOSE

Choco Milk

Ibarra Canelate

Contienen edulcorantes

Bur Chers Natural Chocomonk

Valor cacao a la taza

Swiss Miss Premium

Marcas de chocolate que recomienda Profeco

Mientras que las marcas de chocolate en polvo que si cumplen y recomienda Profeco son:

Great Value reducido en azúcar

Valley Foods

Choco Tavo

Great Value en polvo

