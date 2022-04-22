Bebés de 2 años se fugan de guardería en motos

Dos bebés de dos años recorrieron más de 300 metros en moto de juguete en la calle sin que las maestras que los estaban cuidando se percataran de los hechos, esto, luego de que los menores decidieran fugarse de la guardería en la que los dejaron sus padres.

De acuerdo con el medio La Voz, los hechos ocurrieron en las calles del centro de Almería, España, pues los pequeños salieron del kínder alrededor de las 10 de la mañana del 19 de abril sin que nadie se percatara del hecho.

El informe dado a conocer por el medio local, señaló que los bebés salieron de la guardería infantil llamada Torre de Los Ángeles, en la carretera de los Limoneros con dos motos de juguete, además de que recorrieron una distancia de entre los 200 y los 300 metros.

Tras esto, una mujer que se encontraba sobre la avenida antes mencionada , se percató que los dos bebés estaban solos en un semáforo situado frente a un café local, hecho por el cual se acercó a ellos para resguárdalos y llamar a la Policía Nacional.

España: dos niños de 2 años escaparon de una guardería en motos de juguete

Los pequeños recorrieron unos 300 metros antes de ser localizados

Pero bebés de 2 años eran los de antes (?) Tan pasados estos chiquis — Mika (@Mikamagic80) April 21, 2022

Cabe señalar que tras el arribo de los cuerpos de seguridad de España, los agentes entregaron a los menores a maestras de la guardería, sin embargo, levantaron un acta ante la Fiscalía de Menores de la ciudad para informar sobre los hechos.

Por su parte, las madres de los menores que escaparon de la guardería, levantaron una denuncia ante la escuela por permitir que sus hijos se fugaran sin que nadie reaccionara en el momento.

Sacan cadáver de ataúd para pasearlo en moto como último adiós

Tras este acto en donde dos menores escaparon en motos, cabe recordar otro momento bizarro ocurrido en diciembre del 2021, en donde un grupo de amigos decidió darle el último adiós a un joven de una manera tan peculiar que se viralizó en redes sociales, ya que entre todos sacaron el cadáver de su ataúd para luego darle un paseo en moto por la ciudad.

De acuerdo con medios de Ecuador, los amigos de un joven de 21 años llamado Erick Cedeño estaban despidiéndolo con bebidas alcohólicas, cuando tuvieron la idea de darle una última vuelta en una motocicleta.

⚠️ Cadáver de joven de 21 años que murió asesinado fue sacado de su ataúd por sus amigos, quienes lo quisieron homenajear con un paseo en moto, en Ecuador, el pasado lunes 29 de noviembre 📲 Únete a nuestro grupo de Telegram https://t.co/ngoeu4nm29 pic.twitter.com/tp1MQY0DIo — El Gráfico (@elgmx) December 4, 2021

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Portoviejo, capital de Manabí, y se observa en un video difundido en redes sociales que varios conductores de autos alrededor observan el instante en el que sacan el cadáver del ataúd para poder trasladarlo.

En el clip se ve que el cuerpo fue puesto en medio de dos hombres que lo sostenían para darle una última vuelta en moto y despedirlo.

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ytc