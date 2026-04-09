Cannes 2026: Lista completa de las películas nominadas a la Palma de Oro; Hollywood sin presencia
Como cada año, decenas de famosos desfilarán en la ciudad francesa de Cannes, que vivirá dos semanas del mejor cine del año.
El Festival de Cannes 2026 ya tiene fecha y nominados para ganar la preciada Palma de Oro. La edición 79 de este prestigioso festival de cine se llevará a cabo en la ciudad francesa durante el mes de mayo.
Por supuesto, en la lista de los nominados se encuentran directores como Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen. Te contamos cuáles son todas las películas nominadas en Cannes 2026.
¿Cuándo y dónde es el Festival de Cannes?
Este 9 de abril, se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa dirigida por Thierry Frémaux e Iris Knobloch en la que se reveló que el prestigioso Festival de Cannes 2026 se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo.
En dicha conferencia, los organizadores desvelaron las películas que integran la Selección Oficial, es decir, la lista de los nominados a la Palma de Oro. Esta nueva edición demostró que contará con mayor presencia del cine de autor internacional, frente al cine hollywoodense.
Pedro Almodóvar, 77 ans, sera en compétition le 20 mai pour la 10ème fois— Destination Cannes 2026 (@DestinationCin2) April 9, 2026
Une des ses dernières possibilités d’obtenir la Palme d’Or… pic.twitter.com/HsCIGpXWZr
Lista de los nominados en el Festival de Cannes 2026
Si eres un cinéfilo de corazón te contamos cuáles son las películas que podrían ser las ganadoras de la edición 79 de Cannes.
Competición:
- Andreï Zviagintsev, Minotaure
- Rodrigo Sorogoyen, El ser querido
- Ira Sachs, The Man I Love
- Paweł Pawlikowski, Fatherland
- László Nemes, Moulin
- Léa Mysius, Histoires de la nuit
- Cristian Mungiu, Fjord
- Emmanuel Marre, Notre Salut
- Marie Kreutzer, Gentle Monster
- Kōji Fukada, Unos días en Nagi
- Na Hong-jin, Hope
- Hirokazu Kore-eda, Sheep in the Box
- Jeanne Herry, Garance
- Arthur Harari, L’Inconnue
- Ryûsuke Hamaguchi, Soudain
- Valeska Grisebach, L'aventure rêvée
- Lukas Dhont, Coward
- Javier Ambrossi y Javier Calvo, La Boule noire
- Charline Bourgeois-Tacquet, La vie d’une femme
- Asghar Farhadi, Histoires parallèles
- Pedro Almodóvar, Autofiction
Estrenos en Cannes:
- John Travolta, Propeller One-Way Night Coach
- Volker Schlöndorff, Heimsuchung
- Kiyoshi Kurosawa, El castillo de Arioka
- Juan Cabral y Santiago Franco, El Partido
- Daniel Auteuil, La tercera noche
- David Tryhorn y Ben Nicholas, Cantona
Sesiones especiales:
- Steven Soderbergh, John Lennon : The Last Interview
- Avril Besson, Les Matins merveilleux
- Ron Howard, Richard Avedon
- Pegah Ahangarani, Rehearsals for a Revolution
- Christophe Dimitri Réveille, Les survivants du Che
- Lauriane Escaffre et Yvo Muller, L'Affaire Marie Claire
- Proyecciones de medianoche:
- Sang-Ho Yeon, Colony
- Bertrand Mandico, Roma elástica
- Marion Le Corroller, Sanguine
- Quentin Dupieux, Full Phil
- Marco Nguyen y Nicolas Athane, Jim Queen
Fuera de concurso:
- Pierre Salvadori, La Venus eléctrica (Película inaugural)
- Nicolas Winding-Refn, Her Private Hell
- Vincent Garenq, L'Abandon
- Andy García, Diamante
- Guillaume Canet, Karma
- Agnès Jaoui, El objeto del delito
- Antonin Baudry, La batalla de las Galias: la edad de hierro
Una cierta mirada:
- Jane Schoenbrun, Teenage Sex and Death at Camp Miasma (Película inaugural)
- Sode Yukiko, De toutes les nuits les amants
- Sandra Wollner, Everytime
- Rudi Rosenberg, Quelques mots d’amour
- Katharina Rivilis, I'll Be Gone In June
- Rakan Mayasi, Yesterday the Eye Didn't Sleep
- Valentina Morel, Ton animal maternel
- Manuela Martelli, The Meltdown
- Laïla Marrakchi, La Más Dulce
- Jordan Firstman, Club Kid (1ª película)
- Viesturs Kairiss, Ula
- Rafiki Fariala, Congo Boy
- Marie Clémentine Dusabejambo, Ben'imana (1ª película)
- Louis Clichy, Le Corset
- Abinash Bikram Shah, Elefantes en la niebla (1ª película)
¿Por qué se quedaron fuera los estudios de Hollywood en Cannes 2026?
Al respecto, Thierry Frémaux informó que los estudios de Hollywood, Universal y Warner Bros. han optado por presentar sus películas al margen de los festivales.
