Dos nuevos sismos sacuden Colombia este sábado 19 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este sábado 19 de septiembre se registraron dos sismos en Chocó, muy cerca del epicentro del terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto.

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Sismos sacuden Colombia

De acuerdo con el reporte, el primer sismo se registró a las 08:44 horas y fue de magnitud 4.6 y con profundidad de 39 kilómetros con epicentro en la ciudad de Istmina.

Mientras que el segundo ocurrió a las 09:10 horas y fue de magnitud 3.1 con profundidad de 43 kilómetros con epicentro en Istmina.

Cabe recordar que Chocó fue el epicentro del terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió el pasado 10 de agosto donde murieron 335 personas y 4 mil 516 resultaron heridas.

Colombia es un país sísmicamente activo

En América Latina, Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Bajo el territorio colombiano interactúan tres placas tectónicas, la Placa de Nazca que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana y la del Caribe que ejerce presión desde el norte. Por ello el país es un punto de alta dinámica geológica.

Según el SGC, en Colombia se registran en promedio alrededor de 2 mil 500 sismos al mes es decir unos 80 al día, la mayoría son de baja magnitud y la población no los percibe.

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