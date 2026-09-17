Canadá aceptó invitación de la Unión Europea; Trump amaga con aranceles

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aceptó la propuesta de la Unión Europea para convertirse en un “miembro asociado”, tal como lo propuso Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Sin embargo, la propuesta no cayó bien en Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles “muy elevados” o suspender el comercio con la Unión Europea.

“Si hacen eso, sí considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa”, puntualizó.

Malas noticias para Donald Trump



Canadá aceptó ser “miembro asociado” de la Unión Europa



A pesar de las amenazas del presidente de EU



Quien incluso amagó con imponerles más aranceles pic.twitter.com/esjNihDHhJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 17, 2026

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Durante su vista en el Parlamento Europeo, Carney aseguró que una alianza

Pese a las palabras de Trump, el primer ministro de Canadá aseguró que la alianza con los países europeos es un enfoque único y positivo, esto en medio de las tensiones que su nación tiene con Estados Unidos.

“Compartimos unos valores comunes por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa permanecer siempre vigilantes (...) Europa y Canadá son más fuertes juntos”, puntualizó.

Asimismo, parece que le respondió al mandatario estadunidense porque mencionó que “nadie va a dictar nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos a nivel internacional”; sin embargo, dejó en claro que el pacto con la Unión Europea los podría volver un socio más eficaz para EUA.

Por su parte, la Unión Europea descartó que la propuesta sea un ataque hacia alguna nación: “La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie”.

¿Qué significa que Canadá se una a la Unión Europea?

Hasta el momento, los tratados europeos no contemplan la categoría de miembro asociado y Canadá no podría unirse directamente porque no está en aquel contiene, aunque estos documentos sí permiten que se crear alianzas estratégicas.

Sin embargo, la visión que tiene la UE con Canadá estaría bajo el esquema de “país observador”, como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir, participa en los debates y propone, pero no puede votarlos; sin embargo, esto podría cambiar si el Parlamento lo acepta.

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