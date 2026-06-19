El nuevo avión presidencial de Estados Unidos (EUA) llegó a la Base Conjunta Andrews para iniciar sus vuelos de prueba y la validación operativa de la Casa Blanca y reemplazar a su antecesor, que por antigüedad y problemas de mantenimiento, brindó más 35 años de servicio desde 1990.

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Este avión, conocido como VC-25B Bridge, es una aeronave de transición en respuesta inmediata a los problemas de mantenimiento de la vieja flota, el VC-24A, lo que garantizará un transporte seguro para el presidente en turno, en este caso a Donald Trump.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



More info: https://t.co/xhurcI0mjL pic.twitter.com/zyUpB99jqm — U.S. Air Force (@usairforce) June 19, 2026

¿Cómo es el nuevo avión presidencial de EUA?

Desde el diseño hasta la seguridad, la aeronave estrena una nueva imagen con colores rojo, blanco y azul. Asimismo se priorizó la protección y las comunicaciones encriptadas por encima de la estética o el lujo interior, manteniendo la distribución anterior, pero con tecnología militar de última generación.

Para acelerar su uso, los pilotos y el equipo de mantenimiento practicaron previamente en aviones comerciales de carga y pasajeros de Atlas Air y Lufthansa, una red que se enfoca en ser los mayores operadores de pasajeros y mercancía.

El entrenamiento no terminó allí, también hicieron uso de un simulador 3D del puente de mando. Por ende, el costo de este megaproyecto supera los 5,300 millones de dólares, presupuesto que incluye la compra de aeronaves boeing 747-8i con modificaciones militares y la construcción de nuevos hangares en la Base Conjunta Andrews.

Asimismo, mantener en el aire esta flota es considerado como uno de los gastos más altos de la Fuerza Aérea, con un costo operativo que asciende a más de 177,000 dólares por hora de vuelo.

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