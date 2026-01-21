“Es realmente fantástico": Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia y la región ártica, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos que hicieron maniobras militares en la isla.

En una publicación en su red social Truth Social, el republicano anunció asimismo "conversaciones adicionales" sobre la construcción de la llamada Cúpula Dorada, un nuevo sistema de defensa antimisiles de gran escala que, según sus dichos, estaría desplegado en parte en Groenlandia para neutralizar misiles que puedan venir de Rusia o China.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", señaló.

Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares para defender la isla ártica.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente".

Rencillas entre Trump y ministro danés

La reunión entre Trump y Rutte tuvo lugar tras la intervención del republicano ante el Foro Económico Mundial de Davos, donde insistió en que quiere tomar el control de Groenlandia pero por primera vez descartó hacerlo por la fuerza.

En una entrevista posterior con la cadena estadounidense CNBC, el también empresario neoyorquino insistió en que existe "un concepto de acuerdo" con la OTAN y aseguró que no impondrá finalmente los aranceles que había anunciado.

El presidente dio por hecho que Dinamarca, que ejerce soberanía sobre Groenlandia, acepta el acuerdo, al considerar que Rutte "la representa" en su condición de miembro de la Alianza Atlántica.

A pesar de ello, Trump ha tenido un cruce de declaraciones con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, sobre la imposibilidad de mantener conversaciones con Washington sobre Groenlandia.

Rasmussen había indicado, al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, que Trump quería "iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia", pero que eso no podía ser.

"Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara", afirmó Trump en declaraciones a la prensa desde Davos, aunque el canciller se ratificó después en su postura.

"No va a ocurrir, Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja", dijo a la televisión pública danesa DR Rasmussen.

"Tenemos todo lo que queríamos"

A pesar de las declaraciones del canciller danés, Trump aseguró que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Washington trabaja con la OTAN "es realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos".

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo".

"Es un acuerdo con el que todos están felices", aseguró a su salida de una cena que ofreció.

Según el mandatario estadounidense, el texto de este acuerdo se publicará pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada.

Preguntado sobre el periodo de vigencia del acuerdo, afirmó que "no tiene plazo, es para siempre".

