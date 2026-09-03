Conductores de plataformas en Durango rechazan registro anual; esto pagarán del nuevo impuesto

Más impuestos en Durango. Conductores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Bolt se manifestaron este miércoles en las instalaciones de la Subsecretaría de Transportes y Movilidad.

La protesta es en contra del cobro que implica el nuevo registro, al considerar que los costos son excesivos y afectan directamente sus ingresos y economía familiar.

Durante una manifestación y posterior diálogo con autoridades estatales, los conductores señalaron que no están en contra de registrarse ni de someterse a los mecanismos de seguridad que establezca el gobierno estatal, sino del monto que deberán desembolsar para continuar trabajando.

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¿Por qué los conductores de Uber se deben registrar en Durango?

La medida fue anunciada desde la semana pasada y contempla que los conductores de plataformas digitales realicen un registro ante las autoridades estatales, con el propósito de identificar y reconocer a quienes operan mediante estas aplicaciones.

Rafael Valentín Aragón, titular de la dependencia, subrayó que se busca regular el servicio y garantizar la seguridad de los usuarios. También busca asegurar la legalidad de los conductores que operan en la entidad. La medida, dijo, es necesaria para evitar que personas sin los requisitos mínimos presten el servicio.

El funcionario sostuvo que el registro permitirá entregar a los conductores un tarjetón de identidad con código QR, además de una calcomanía distintiva y acceso a mecanismos como un botón de pánico para atender posibles emergencias.

También contempla que los operadores puedan acceder a cursos gratuitos de capacitación en temas como conducción, manejo del estrés, trato al cliente, derechos humanos y otras herramientas relacionadas con el servicio.

Aragón negó que las nuevas disposiciones tengan fines recaudatorios.

Explicó que la autoridad ha buscado acercamientos con empresas nacionales e internacionales, pero aseguró que ninguna ha mostrado disposición para entregar los datos de sus conductores. Ante esta situación, dijo, el gobierno del estado decidió establecer un mecanismo de registro propio.

¿Cuánto deben pagar los conductores de plataformas?

De acuerdo con los conductores de plataformas, el esquema contempla inicialmente un cobro de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a alrededor de cuatro mil 700 pesos, además de 32 UMA por el refrendo anual, equivalente a tres mil 753 pesos.

Las autoridades ofrecieron un acuerdo con un descuento de 50%, con lo que el pago inicial quedaría en aproximadamente dos mil 400 pesos.

Otra de las inconformidades es la exigencia de tramitar una licencia tipo C, cuyo costo, incluso con el descuento anunciado, rondaría los mil 400 pesos.

Consideraron que es injusto que se les esté cobrando algo extra por el registro para permitirles trabajar, ya que la aplicación ya les está cobrando entre el 15 y 20% de sus ingresos, además de que también ya tiene sus registros y documentación, lo que les deja poco margen para la manutención de sus familias.

Estamos dispuestos a enseñar los documentos de nuestros vehículos, las direcciones ya las tiene la plataforma, ellos ya lo saben. Es nada más pedirles la información a la platafoma. El problema es el cobro. Nosotros luchamos día con día desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 y 10:00 de la noche por 500, 600 pesos. Hay que pagar la renta del vehículo, hay que pagar la gasolina; si el vehículo trae un desperfecto, hay que pagarlo, o sea, es injusto — indicaron.

Los conductores advirtieron que continuarán con las manifestaciones hasta que las autoridades reconsideren la medida.

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