Guerra Rusia-Ucrania: Al menos 37 muertos tras ataque ruso a un almacén de municiones en Bucha

La cifra de muertos en un ataque ruso con drones el viernes contra un almacén que supuestamente albergaba municiones en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ya asciende a 37, informaron este sábado las autoridades ucranianas en su más reciente balance.

“Lamentablemente, el número de muertos en el distrito de Bucha ha ascendido a 37. Una pérdida terrible e irreparable”, escribió el jefe de la administración regional de Kiev, Tymur Tkachenko, en su cuenta de Telegram.

Agregó que las labores de los equipos de rescate y de todos los servicios pertinentes continúan en el lugar de la tragedia.

Since yesterday evening and throughout the day today, I have been receiving reports on the situation in the village of Myla, Kyiv region, where detonation began following a Russian strike. A terrible situation and terrible negligence on the part of those who stored explosives… pic.twitter.com/YyRpBxQ8Kz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

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En un primer recuento, Tkachenko había hablado de 27 muertos, aunque advertía que esa cifra no era definitiva, y de 42 heridos de diversa gravedad, entre ellos 4 niños.

Además, cerca de 400 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.

Inspección de edificios y terrenos

Paralelamente se están inspeccionando los edificios y los terrenos adyacentes al almacén, donde tras el ataque se produjo un enorme incendio y explosiones.

De momento se tiene constancia de unos cincuenta edificios de viviendas que han sufrido daños de diversa gravedad, añadió.

🇺🇦🇷🇺 The death toll from last night’s massive Russian strike on the Bucha district outside Kyiv has risen to 37, with at least 42 others injured.



A Russian drone triggered a huge fire and secondary explosions that tore through the surrounding area of the warehouse it struck,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 29, 2026

En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió de que “quienes hayan permitido que esto ocurriera, deben rendir cuentas por sus decisiones”.

“Existen normas claras: no se puede almacenar munición cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se extraerán las conclusiones pertinentes”, aseguró.

En un incidente similar en Vishneve, en la región de Kiev, el 6 de julio pasado, nueve personas murieron después de que tras un ataque ruso se produjera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, lo que causó daños, además, en más de 280 viviendas.

“En el quinto año de una guerra a gran escala, no podemos permitir que se repitan tragedias como la ocurrida en Vishneve y esta otra en el distrito de Bucha”, escribió Tkachenko, quien agregó que el domingo ha sido declarado día de luto en la región de Kiev por las víctimas de este ataque ruso.

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