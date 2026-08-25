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EUA emite alerta por posible amenaza en Mexicali, Baja California

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Mexicali este martes 25 de agosto y mantenerse atentos ante una “potencial amenaza”.

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Por: Ximena Ochoa

Estados Unidos pidió evitar viajes a Mexicali, Baja California, y suspendió sus actividades gubernamentales ante información sobre una posible amenaza.

El Consulado recomendó a sus ciudadanos refugiarse ante cualquier incidente, evitar edificios gubernamentales y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.

La alerta ocurre mientras autoridades identifican la presencia de “Los Rusos” en Mexicali, brazo armado de La Mayiza; recientemente se aseguraron 120 kilos de fentanilo, equivalentes a unos 4 millones de dosis.

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