EUA emite alerta por posible amenaza en Mexicali, Baja California

Estados Unidos pidió evitar viajes a Mexicali, Baja California, y suspendió sus actividades gubernamentales ante información sobre una posible amenaza.

El Consulado recomendó a sus ciudadanos refugiarse ante cualquier incidente, evitar edificios gubernamentales y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.

La alerta ocurre mientras autoridades identifican la presencia de “Los Rusos” en Mexicali, brazo armado de La Mayiza; recientemente se aseguraron 120 kilos de fentanilo, equivalentes a unos 4 millones de dosis.