Amenaza de muerte contra el hijo menor de Donald Trump; Irán ofrece recompensa de 10 mdd

La televisión estatal iraní emitió un video en el que afirma seguir los movimientos de Barron Trump, el hijo de Donald Trump de 20 años, y sostiene que se ha puesto una recompensa de 10 millones de dólares por él.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que tiene constancia del material audiovisual.

“El Servicio Secreto tiene conocimiento del video e investiga cualquier asunto que pueda percibirse como una amenaza para las personas a nuestro cargo. Por motivos de seguridad operativa, no comentamos cuestiones relacionadas con la inteligencia de protección”, afirmó el portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Iran’s next target: Barron Trump, President Trump’s son, with a $10 million bounty on his head.



Iran’s state television and radio network published classified information revealing the precise locations of Donald Trump’s son and the places he had visited.



Translated by MEMRI TV… pic.twitter.com/RxviWJ1atr — ilana israelov (@izrailov94) August 24, 2026

El video, de casi tres minutos, comienza con un gráfico en inglés que dice: “¿Dónde matar a Barron Trump?” e incluye referencias a lugares donde el joven pasa tiempo, su universidad, los vehículos de escolta y la disposición de su equipo del Servicio Secreto.

Hacia el final, el narrador ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien atentara contra el hijo del mandatario.

Las amenazas se produjeron en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que comenzó en febrero tras los ataques contra Irán y el asesinato del entonces líder supremo, Ali Jamenei.

Esta es la primera vez que Barron Trump es señalado directamente como posible objetivo. Anteriormente, las autoridades habían reportado amenazas contra la primera dama, Melania Trump.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.