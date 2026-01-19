Países de latinoamérica entran en la “lista negra” de visas suspendidas por Estados Unidos

Esta nueva restricción se suma a la política de “mano dura” que ya ha revocado más de 100.000 visas desde el inicio del segundo mandato republicano. Según la administración Trump, el objetivo es evitar la entrada de personas que “podrían necesitar asistencia pública”, pausando los trámites mientras se revisan los procedimientos de seguridad.

Es crucial aclarar que la suspensión no aplica a todas las visas. Las visas de turismo (B1/B2), negocios y estudios seguirán procesándose con normalidad por el momento, aunque los expertos advierten que los tiempos de espera podrían aumentar debido al escrutinio adicional. Sin embargo, las categorías de reunificación familiar y empleo permanente para los países listados quedan totalmente paralizadas.

6. Curiosidades y Claves (H2 como Pregu

¿Qué países latinoamericanos están en la lista de sancionados?

La lista de 75 naciones incluye sorpresas diplomáticas. Además de países tradicionalmente restringidos como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, la administración Trump ha incluido a aliados estratégicos como Colombia, Brasil y Uruguay. Esto ha generado una ola de incertidumbre, especialmente de cara al Mundial de 2026, ya que podría complicar la logística para fanáticos y delegaciones si las restricciones se amplían.

¿Qué pasa si ya tengo una cita programada?

Si tu trámite es para una visa de no inmigrante (turismo, estudiante, intercambio), tu cita debería mantenerse vigente. Pero si estás en proceso de solicitar una Green Card (visa de inmigrante) y eres ciudadano de uno de los 75 países afectados, tu proceso quedará en el limbo a partir del 21 de enero. Las autoridades han indicado que no habrá excepciones inmediatas, ni siquiera para familiares directos de ciudadanos estadounidenses, hasta nuevo aviso.