Visas H-1B en riesgo: La razón por las que buscan prohibirlas en Texas y a qué trabajadores afectaría

Las escuelas públicas de Texas no podrían patrocinar visas H-1B para contratar trabajadores extranjeros debido a una prohibición propuesta por el gobernador Greg Abbott.

El republicano señaló que su objetivo es que las instituciones tengan “exactamente cero” empleados contratados bajo este programa migratorio, que permite a empresas e instituciones estadounidenses emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

El mandatario afirmó que también propondrá una ley para prohibir que las escuelas públicas acepten donaciones o celebren acuerdos financieros con fuentes extranjeras, similar a la normativa vigente para las universidades de Texas.

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Estamos cansados ​​de que el gobierno federal no ponga límites a quién puede entrar con visas H-1B, y debido a la incapacidad del gobierno federal para controlar las visas H-1B, Texas tiene que plantar cara, y eso significa tomar algunas decisiones difíciles — dijo Abbott en un acto de campaña en Austin el pasado 18 de agosto.

¿A quiénes afectaría?

La medida abarca a trabajadores con visa H-1B de escuelas públicas K-12, no solamente a maestros. Por tanto, podría alcanzar a personal de educación especial, maestros bilingües o de idiomas, administradores y otros empleados contratados mediante ese programa, según el puesto y el distrito.

Asimismo, afectaría a los empleados actuales. Abbott ha dicho que la prohibición debería incluirlos, por lo que los distritos tendrían que dejar de emplearlos si la ley se aprueba en esos términos. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

La medida ya ha generado protestas por parte de madres y padres, quienes expresan la problemática que representaría la falta de maestros bilingües y otras especialidades en las que resulta más complicado cubrir las plazas disponibles con personal sin visas H-1B.

Esto aún no es ley. La Legislatura, que se reunirá el próximo año, debe aprobar dichos cambios de política para que el gobernador los promulgue.

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