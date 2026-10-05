Kim Koo: Él era el líder del movimiento de independencia de Corea

En 2026 se cumplen 150 años del nacimiento de Kim Koo, el líder del movimiento de independencia de Corea. Kim Koo soñaba con una Corea independiente y unificada, pero también tenpia una concepción de una nación basada en la educación y la cultura.

De 1910 a 1945, Corea estuvo bajo el dominio del imperio japonés. Ante esta fuerte invasión, un joven que creció en uan familia campesina, con la fuerza, el valor y la visión que le permitió dirigir un gobierno provisional llamado República de Corea.

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