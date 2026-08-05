Papa León XIV confirmó viaje a 3 países de Latinoamérica

La sala de prensa de El Vaticano informó que el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre de este año, lo que significaría su primera visita oficial a Latinoamérica.

De acuerdo al comunicado oficial, el viaje de su santidad se dio tras aceptar las invitaciones de los jefes de Estado, así como de las autoridades eclesiásticas de esos tres países.

En noviembre, viaje apostólico del Papa a Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú - Vatican News https://t.co/BRD2kw9cAS — Vatican News (@vaticannews_es) August 5, 2026

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¿Qué ciudades de Latinoamérica visitará el papa León XIV?

La sala de prensa dio a conocer el primer acercamiento al itinerario que tendrá el papa en América del Sur, aunque este será más específico mientras se acerque la fecha:

Ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida , Uruguay, del 6 al 8 de noviembre

, Uruguay, del Ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján , Argentina, del 8 al 11 de noviembre

, Argentina, del Ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, Perú, del 11 al 17 de noviembre

Luego del anuncio, los gobiernos de Argentina, Uruguay y Perú agradecieron la información y destacaron su alegría por la visita de León XIV a sus naciones.

México reitera invitación al papa León para visitar el país

Tras darse a conocer el viaje de su santidad al continente, el Gobierno de México aseguró que insistirá en la invitación para que el monarca de la Iglesia católica se encuentre con los fieles católicos del país.

“Tuve oportunidad de hablar con él y ahora que recibimos esta visita muy importante (en el continente) vamos a insistir en la visita del papa a México”, mencionó la administración federal este miércoles 5 de agosto.

Conviene recordar que desde el papa Juan Pablo II hasta Francisco, México ha sido visitado por la máxima autoridad católica en siete ocasiones: cinco con Juan Pablo II (1979, 1990, 1993, 1999 y 2022), una con Benedicto XVI (2012) y una con Francisco (2016).

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