Aseguran más de 24 mil litros de metanfetamina líquida durante operativo en Los Mochis, Sinaloa

Un operativo en donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, Sinaloa, dejó el aseguramiento de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, de acuerdo con el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el propio funcionario, este representa uno de los aseguramientos de dicha sustancia más grandes en la historia de México. La cantidad asegurada demuestra la capacidad de producción que tenía el laboratorio que fue cerrado.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento… pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

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Detienen a persona durante operativo en laboratorio ilegal de Sinaloa

Además de los más de 24 mil litros de metanfetamina líquida, durante este operativo también se logró la detención de una persona, además del aseguramiento de otros objetos como:

Precursores químicos

Vehículos

Cargadores

Municiones

“Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestros país”, aseguró García Harfuch.

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