Marco Rubio felicita a Keiko Fujimori por su triunfo en Perú

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, la derechista, Keiko Fujimori, tras imponerse en la segunda vuelta electoral, y le ofreció reforzar la cooperación en materia de seguridad.

“La administración (del presidente Donald) Trump espera profundizar la colaboración con el gobierno de Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”, según un comunicado.

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Fujimori, de 51 años, fue electa tras unos ajustados comicios, en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016. Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el ex presidente, Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

El triunfo de Fujimori se suma al de los líderes de derecha que han vencido en las urnas en América Latina desde que volvió a la Casa Blanca el magnate republicano Trump.

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