Bukele busca su tercer mandato en El Salvador; inscribe su precandidatura

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se registró para buscar la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2027, con lo que busca un tercer mandato.

El mandatario podría alargar su presidencia luego de que sus aliados en el Congreso modificaran la constitución para permitir la reelección indefinida

El líder del partido gobernante Nuevas Ideas, quien asumió el cargo por primera vez en 2019, cunple un segundo mandato luego de que los cambios legales allanaran el camino para su reelección. En diciembre, declaró que estaba abierto a permanecer en el cargo por otra década .

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¿Cuándo se realizarán las primarias en El Salvador?

El vicepresidente Félix Ulloa también se registró para buscar otro mandato junto a Bukele.

Ambos hombres participarán en las primarias del partido el 12 de julio, aunque se espera que no tengan rivales.

¿Cuándo serán las elecciones en el Salvador?

Las elecciones generales de El Salvador están programadas para febrero de 2027. En julio pasado, los aliados del partido gobernante en el Congreso aprobaron una enmienda constitucional que acorta el mandato actual de Bukele , que comenzó en 2024, y le permite postularse nuevamente para un nuevo mandato de seis años a partir de junio próximo.

En la misma votación, los legisladores aprobaron la reelección presidencial indefinida, eliminando las restricciones constitucionales que anteriormente la habían prohibido.

De ser elegido, Bukele permanecería en el cargo hasta 2033. Bukele, que cumplirá 45 años en julio, sigue gozando de gran popularidad y continúa obteniendo buenos resultados en las encuestas, en gran parte debido al estado de emergencia vigente desde 2022, que ha provocado una fuerte caída en los homicidios.

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