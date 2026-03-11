Choque de tornados en Illinois deja daños y videos impactantes

Al menos cuatro tornados tocaron tierra en Illinois tras el paso de un sistema de tormentas severas que afectó zonas cercanas a Chicago. Videos difundidos en redes sociales muestran embudos de viento avanzando sobre campos abiertos, cruzando áreas residenciales y levantando polvo, escombros y objetos a su paso.

Las grabaciones captadas por residentes permiten observar la fuerza del fenómeno, con árboles derribados, cables eléctricos caídos y sirenas de emergencia sonando mientras los vecinos buscaban refugio.

Meteorólogos explican que el evento fue provocado por una supercelda, un tipo de tormenta altamente inestable capaz de generar varios tornados en un corto periodo de tiempo. El sistema también produjo ráfagas intensas de viento, granizo de gran tamaño y lluvias fuertes.

Autoridades locales continúan evaluando los daños mientras advierten que las condiciones atmosféricas podrían seguir favoreciendo tormentas severas en la región durante los próximos días.