¿Los inmigrantes deben atender un posible reclutamiento en EUA? Esto dice la ley

En los últimos días, ha resurgido el debate sobre un posible reclutamiento militar en Estados Unidos , por lo que la población inmigrante se preguntan si deben atenderlo.

Si eres inmigrante con estatus legal, como residente permanente (Green Card) o con un permiso de trabajo válido, la ley también te obliga a registrarte en el sistema de reclutamiento. Este registro es un requisito legal que permite al gobierno contactar a las personas en caso de que se active un reclutamiento. Ignorar esta obligación puede acarrear sanciones legales, incluso afectar futuros trámites migratorios.

Los inmigrantes que están en proceso de asilo o ajuste de estatus también deben entender cómo aplicar esta obligación. Aunque su estatus aún no es permanente, los hombres jóvenes deben registrarse una vez que cumplan los 18 años para cumplir con la ley federal. Expertos legales recomiendan mantener todos los registros de inscripción y citas con el Servicio de Reclutamiento Selectivo , ya que podrían ser requeridos para comprobar cumplimiento ante futuras solicitudes migratorias.

¿Qué significa registrarse en el Servicio de Reclutamiento Selectivo?

A partir de 2024, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) aprobó un registro automático para hombres de 18 a 26 años en el Servicio de Reclutamiento Selectivo, de acuerdo con Fox News.

Sin embargo, esto no reemplaza la responsabilidad individual, especialmente para inmigrantes con estatus legal o en proceso, quienes deben verificar su inscripción y mantener documentación que compruebe su cumplimiento.

Registrarse implica proporcionar información básica al gobierno estadounidense , como nombre, dirección, fecha de nacimiento y estatus migratorio. Esta inscripción permite que las autoridades tengan un registro actualizado de todos los hombres jóvenes que podrían ser llamados si en algún momento se activa un reclutamiento federal.

¿Qué riesgo hay si un inmigrante no se registra?

No registrarse puede traer consecuencias legales serias, como multas, pérdida de beneficios migratorios o problemas al solicitar la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con Fox News, una persona puede ser multada con hasta $250,000 dólares o una pena de prisión de hasta cinco años, o una combinación de ambas, si no se registra en el Servicio Selectivo.

Aunque el país no ha activado un reclutamiento militar desde la Guerra de Vietnam, el cumplimiento del registro sigue siendo una obligación legal para todos los hombres elegibles, independientemente de su estatus migratorio.

Por eso, los expertos recomiendan que los inmigrantes verifiquen su registro y mantengan documentación que compruebe su cumplimiento. De esta manera, se evita cualquier complicación con el gobierno estadounidense en el futuro y se mantiene al día con la ley.