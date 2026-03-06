Nueva medida en EUA: Lugares en los que buscan limitar presencia del ICE

En distintos estados de Estados Unidos, legisladores están proponiendo nuevas leyes para impedir que agentes federales de inmigración del ICE operen cerca de los centros de votación durante las próximas elecciones. La iniciativa surge en medio de preocupaciones de organizaciones civiles y autoridades estatales sobre el posible efecto intimidatorio que la presencia de agentes podría tener en comunidades de votantes.

Según informes de la organización periodística Stateline, más de media docena de estados han presentado o anunciado medidas para restringir la actividad de agentes federales cerca de lugares donde se vota o se cuentan los votos.

Los estados que buscan limitar la presencia de ICE

Las propuestas legislativas han surgido principalmente en estados gobernados por demócratas. Entre los estados donde se han presentado proyectos o discusiones sobre estas restricciones se encuentran:

California

Connecticut

Nuevo México

Pensilvania

Rhode Island

Virginia

Washington

En algunos casos, las iniciativas plantean zonas de protección de entre 40 y 200 pies alrededor de los centros de votación, donde no se permitirían acciones de cumplimiento de leyes migratorias.

¿Qué dice la ley federal sobre agentes del ICE en lugares de votación?

La legislación federal ya incluye normas históricas que prohíben la presencia de fuerzas armadas o agentes federales en lugares de votación si su presencia puede interferir o intimidar a los votantes. Estas restricciones datan de leyes aprobadas tras la Guerra Civil y buscan proteger la integridad de los procesos electorales.

Por ahora, la mayoría de estas propuestas estatales aún deben pasar por los procesos legislativos para convertirse en ley. Pero el debate refleja cómo varios estados están tratando de reforzar las protecciones alrededor de los centros de votación, especialmente de cara a futuras elecciones federales.

