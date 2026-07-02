Abrasadora ola de calor en Europa deja más de mil muertos en España y gobiernos en alerta

Una intensa ola de calor azota gran parte de Europa en donde se registran altísimas temperaturas que han cobrado cientos de vidas, además de que ya provocaron advertencias urgentes por parte de los gobiernos.

En España, se estima que la ola de calor causó mil 29 muertes en el mes de junio, la cifra mensual más alta de muertes relacionadas con el calor desde el mismo mes de 2015, esto según el Sistema de Monitoreo Diario de la Mortalidad (MoMo) de España.

En España, se estima que la ola de calor causó mil muertes en el mes de junio. Gráfico del Sistema de Monitoreo Diario de la Mortalidad (MoMo) de España.

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Cabe decir que esta cifra incluye a las personas que murieron directamente por un golpe de calor, así como a aquellas cuyas afecciones de salud preexistentes se agravaron hasta un grado fatal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España informó que el mes pasado fue el segundo junio más caluroso registrado en el país, con temperaturas de 3.2 grados Celsius superiores a los niveles normales en promedio.

Tendencia para el trimestre julio-agosto-septiembre.



🌡️ Muy alta probabilidad de que sea más cálido de lo normal en todo el país (60 a 70 %) frente a que sea más frío (10 %)



➡️ Predominarán, por tanto, los episodios de calor intenso frente a períodos más suaves.



1/2 pic.twitter.com/o4OKDU9dRx — AEMET (@AEMET_Esp) July 2, 2026

Alertas meterorológicas por ola de calor en Portugal

En Portugal, para hacer frente a la inminente ola de calor, las autoridades emitieron las alertas meteorológicas más altas, reforzaron la prevención de incendios forestales, además de que ampliaron la ayuda a los grupos vulnerables.

El ministro del Interior, Luis Neves, advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 47 grados Celsius en los próximos días, e instó a la población a extremar las precauciones y evitar comportamientos de riesgo, según informó la agencia de noticias Lusa.

#Lisboa está sob aviso vermelho face à onda de calor que afeta Portugal nos próximos dias.

Siga as recomendações da Proteção Civil e adote comportamentos que ajudem a proteger a sua saúde e a de quem o rodeia, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis. pic.twitter.com/ShsHMcXlgy — Lisboa (@CamaraLisboa) July 2, 2026

Pidió la prohibición de actividades que pudieran provocar incendios, incluidas las quemas agrícolas y al aire libre, las barbacoas y el uso de maquinaria capaz de generar chispas.

Además de que se advirtió sobre los peligros de tirar colillas de cigarrillos y estacionar vehículos en zonas con vegetación seca.

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