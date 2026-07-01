¿Qué hacer si un murciélago te toca mientras duermes? La trágica muerte de un niño que alerta a especialistas

El caso del niño murciélago que le está dando la vuelta al mundo y que ya encendió las alerta entre especialistas de salud pública en Canadá. Un canadiense de 11 años murió de rabia después de despertar con un murciélago sobre la nariz y la boca durante una estancia en una cabaña del norte de Ontario.

Lo extraño del caso es que el menor no presentaba mordeduras visibles, por lo que su familia no buscó atención médica inmediata, sin embargo resultó ser una decisión fatal.

Este caso, que fue documentado en la Revista de la Asociación Médica Canadiense (CMAJ) por médicos de la Universidad de Manitoba, recuerda que cualquier contacto directo entre una persona y un murciélago debe considerarse una posible exposición al virus de la rabia, incluso si no existen heridas aparentes.

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Veracruz registra muerte por rabia humana transmitida por murciélago Los primeros síntomas de la rabia humana son fiebre, depresión nerviosa y espasmos dolorosos en la laringe; Veracruz implementará medidas para erradicar la enfermedad. (Getty Images)

¿Cómo fue el contagio de rabia en el niño canadiense?

Según el informe médico, el incidente ocurrió en 2024; al despertar, el menor apartó al murciélago de su rostro, mientras que su padre capturó al animal y posteriormente lo liberó.

Al no observar mordeduras, arañazos ni un comportamiento inusual del murciélago, la familia decidió no acudir a un hospital para recibir la profilaxis postexposición, el tratamiento preventivo que puede evitar el desarrollo de la enfermedad cuando se administra a tiempo.

Sin embargo, 19 días después, el niño comenzó a presentar hormigueo, además de entumecimiento en el rostro, seguido de inflamación facial y pérdida del apetito.

murciélago rabia muerte Jalisco La Secretaría de Salud Jalisco confirmó la muerte de una persona por rabia, tras ser mordido por un murciélago. (Getty Images)

En los días posteriores aparecieron dificultad para tragar, vómitos, fiebre, confusión y alucinaciones. Después de varios estudios, una prueba PCR confirmó el diagnóstico de rabia, pero para entonces la enfermedad ya había avanzado, y el menor murió 17 días después de su hospitalización.

¿Por qué la rabia es tan peligrosa?

La rabia es un virus que ataca el sistema nervioso central y, una vez que aparecen los síntomas, prácticamente siempre resulta mortal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este virus se transmite por la saliva de animales infectados mediante mordeduras, arañazos o cuando la saliva entra en contacto con ojos, nariz, boca o heridas abiertas.

Aunque los perros provocan el 99 % de los casos de rabia humana a nivel mundial, en América, donde la enfermedad está ampliamente controlada en animales domésticos, los murciélagos representan la principal fuente de contagio, según señala la OMS.

¿Qué hacer si tienes contacto con un murciélago?

Los especialistas insisten en que no es necesario encontrar una mordedura para considerar que existe riesgo de exposición. La Asociación Canadiense de Medicina Veterinaria (CVMA) recomienda:

Lavar inmediatamente cualquier posible zona de contacto con agua y jabón durante al menos 15 minutos

Aplicar un antiséptico

Buscar atención médica de inmediato para que un profesional determine si es necesario iniciar la profilaxis postexposición.

Los médicos que documentaron el caso del niño murciélago concluyen que todo contacto directo entre una persona y un murciélago debe tratarse como una emergencia médica, ya que una intervención oportuna puede salvar vida.

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