Avioneta se estrella contra China Zun, una de las torres más altas de Pekín

Una avioneta se estrelló en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, por el momento no se conocen las causas del suceso.

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

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¿Cómo se estrelló la avioneta en China hoy?

Imágenes que circulan por redes sociales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima al edificio, además de daños en la luna trasera de un taxi que circulaba o se encontraba en la zona.

Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín.

A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side.



Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto contra el edificio fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, domina el perfil urbano del distrito financiero de Pekín y es uno de los edificios más reconocibles de la capital.

La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó “estrictamente” los de más de 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural de estos edificios y por las dificultades de algunos promotores para atraer inquilinos.

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