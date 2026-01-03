Explosiones, silencio y miedo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por EUA

Caracas y Maracaibo amanecieron prácticamente paralizadas tras una noche marcada por explosiones, sobrevuelos de helicópteros y reportes de ataques, en medio de la conmoción que provocó la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Mientras el país permanece en vilo ante un posible cambio de poder, ciudadanos dentro y fuera de Venezuela siguen los acontecimientos con miedo, expectativa e incertidumbre.

La captura del mandatario venezolano —considerada histórica y sin precedentes— ha sacudido al país y reactivado los temores de un escenario de transición forzada, así como de posibles enfrentamientos internos.

|Foto: Cortesía

Para muchos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, la noticia marca un punto de quiebre. En Estados Unidos, donde reside una amplia comunidad venezolana y latina, el anuncio generó una oleada de reacciones, expectativas y también preocupación por la seguridad de familiares que aún permanecen en Venezuela.

“Me costó mucho entender lo que estaba pasando. Muchas veces imaginé este momento”

Una de esas venezolanas es Karla, que prefiere omitir su nombre por cuestiones de seguridad, quien lo vivió todo a flor de piel. Estaba con un grupo de amigos cuando a uno de ellos le avisaron vía WhatsApp que se escuchaban ruidos y estruendos en Caracas. Ella se encontraba a unos 45 minutos de la capital, pero aun así podía oír con claridad el sonido constante de helicópteros sobrevolando la zona.

Al principio pensó que se trataba de algún ejercicio militar o de un rumor más, de esos que circulan con frecuencia en un país acostumbrado a la incertidumbre. “Me costó mucho entender lo que estaba pasando. Muchas veces imaginé este momento, pero me daba miedo pensar que no fuera verdad”, explicó en exclusiva para ADN Noticias.

|Foto: Cortesía

Durante el trayecto de regreso a su casa, el teléfono no dejó de vibrar. A Karla le comenzaron a llegar videos grabados desde distintos puntos de Caracas y La Guaira ubicado a 30 kilómetros de la capital: destellos en el cielo, fuertes explosiones a lo lejos y personas gritando.

Cada imagen reforzaba la sensación de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo y que no se trataba de una noticia falsa más. “Uno aprende a dudar de todo, pero esta vez era diferente”, dijo a ADN Noticias.

Al llegar a su casa, encontró mensajes de medios internacionales y alertas informativas que coincidían con lo que mostraban los videos: en Caracas se reportaban ataques y el panorama era completamente incierto.

Caracas bajo el yugo de la incertidumbre

Diez horas después de iniciados los bombardeos, en Caracas se respira una tensa calma. La ciudad, habitualmente caótica y ruidosa, amaneció en silencio. No hay tráfico, no hay transporte público regular y las calles permanecen casi desiertas. Solo algunas personas han salido, principalmente hacia mercados y supermercados, para abastecerse de alimentos y productos básicos, lo que ha provocado largas colas desde primeras horas del día.

Predomina el miedo, pero también la expectativa. Los ciudadanos permanecen atentos a cualquier anuncio que apunte a la conformación de un gobierno de transición o a un cambio definitivo en el poder, mientras se resguardan en sus casas. Por ahora, todo es incertidumbre y el país permanece en pausa, a la espera de respuestas que aún no llegan.

Maracaibo, entre el temor a los saqueos

En medio de un país marcado por la incertidumbre, Maracaibo, capital del estado Zulia y motor petrolero de Venezuela, se encuentra sumida en una tensa calma. Las calles de la metrópoli lucen desoladas, con apenas algunos transeúntes que prefieren caminar antes que utilizar automóvil, por miedo a consumir combustible en un contexto de nerviosismo social.

La mayoría de los locales comerciales permanecen cerrados por temor a saqueos. Los pocos que se atreven a abrir lo hacen con la santamaría abajo, permitiendo el ingreso de clientes de manera controlada. Cada persona entra, realiza una compra rápida y se retira, evitando aglomeraciones que puedan generar caos.

|Foto: Cortesía

La escena es de desolación y silencio, interrumpida únicamente por las filas de ciudadanos que buscan abastecerse de alimentos básicos, mientras el país entero observa con atención los próximos movimientos tras la detención de Nicolás Maduro y el papel que jugará Estados Unidos en lo que podría ser una nueva etapa para Venezuela.

Washington ha lanzado fuertes acusaciones, desde hace varios años, en contra de Nicolás Maduro: narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos figuran entre los señalamientos más reiterados por el gobierno estadounidense.

|Foto: Cortesía

A la espera de conocer cuáles serán los próximos pasos, Venezuela permanece en suspenso.

Las calles vacías, los comercios cerrados y el silencio que domina ciudades clave como Caracas y Maracaibo reflejan a un país que, una vez más, enfrenta un momento decisivo sin certezas.

Este texto fue elaborado a partir de testimonios de periodistas que se encuentran en Venezuela y que, por razones de seguridad, prefirieron mantener su identidad bajo anonimato