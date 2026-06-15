Ocho personas que viajaban a bordo de un bombardero estadounidense perdieron la vida este lunes 15 de junio, después de que se estrelló en una base aérea de California.

“Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea que llevaba ocho personas en una misión de rutina se estrelló después de despegar”, dice un comunicado de la propia Base Edwards, donde ocurrió el accidente.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:20 de la mañana, con respuesta inmediata de los servicios de emergencia en el lugar.

‼️ Official release regarding today's B-52 crash at Edwards. Our thoughts and prayers are with the families and unit members at this time.



More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/410V2gqCFv — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

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¿Cómo es el avión que sufrió el accidente?

Esta instalación de la Fuerza Aérea se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles.

Por otra parte, el B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance, fabricado por la compañía Boeing y es utilizado desde 1950 por Estados Unidos. Este tipo de aeronave ha sido desplegado en operaciones en Vietnam, Irak, Afganistán e Irán.

El accidente ocurre a casi un año de que un piloto de un vuelo regional en Nebraska realizara una maniobra evasiva para no chocar con un avión de este tipo.

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