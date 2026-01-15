Universal Studios anuncia la creación del parque temático más grande de Europa

Universal Studios anunció oficialmente la creación del parque temático más grande de Europa, un proyecto que marcará un hito en la industria del entretenimiento y que impondrá un nuevo estándar.

El nuevo complejo se ubicará en Bedford, en el Reino Unido, y será el primer parque de Universal en Europa, con apertura prevista para el año 2031 y una extensión de más de 190 hectáreas, superando en tamaño a muchos parques ya establecidos.

Detalles del Parque Temático de Universal Studios más grande de Europa

La inversión anunciada supera los 50 000 millones de libras (más de 58 000 millones de euros), lo que lo posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos del sector en el continente.

Además del parque principal, Universal incluirá zonas de ocio, restaurantes y un hotel con más de 500 habitaciones, dando al visitante la posibilidad de disfrutar de una experiencia completa sin salir del resort.

El nuevo parque será un enorme destino turístico que competirá con otros gigantes del entretenimiento como Disneyland París. Se construirá en una antigua zona industrial de Kempston Hardwick, cerca de Bedford, a poco más de una hora de Londres en tren, lo que facilitará el acceso tanto a visitantes británicos como a turistas internacionales.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es que se generarán alrededor de 28 000 empleos, entre puestos de trabajo en la construcción y empleos permanentes una vez abierto el parque. El Gobierno británico ha respaldado esta iniciativa como un motor económico regional, mientras que Universal espera atraer millones de visitantes cada año.

Aunque todavía no se han detallado todas las atracciones específicas, se espera que el parque incluya áreas temáticas basadas en franquicias populares, además de zonas de entretenimiento, tiendas y gastronomía. El proyecto refleja la apuesta de Universal por expandir su presencia global y ofrecer experiencias únicas a las familias europeas en los próximos años.

