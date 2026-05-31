La izquierda se tambalea en Colombia, pues con un 97% de las mesas escrutadas el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, está dando la gran sorpresa del proceso electoral donde se elegirá a un nuevo presidente en el país sudamericano.

De la Espriella suma un 43.7% de los votos sobre el 40.9% del candidato del movimiento oficialista, Iván Cepeda.

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¿Por qué aventaja De la Espriella en Colombia?

Los resultados favorables que muestran estas cifras, a falta de hacerse oficiales, son reflejo del cansancio social hacia las políticas del todavía mandatario, Gustavo Petro, cuyo movimiento sufrió un duro golpe de realidad este 31 de mayo.

Datos de la mayoría de las encuestadoras posicionaban al virtual ganador, Abelardo de la Espriella, en la segunda posición, pero con los resultados obtenidos hasta el momento todo parece indicar que será el vencedor de la primera vuelta de esta elección presidencial.

Colombia tendrá segunda vuelta de elección presidencial

A falta de que estos resultados se hagan oficiales por las autoridades electorales colombianas, el resultado favorable al ultraderechista De la Espriella obligaría a la realización de una segunda vuelta para la elección presidencial.

Esta segunda vuelta se realizará el próximo 21 de junio, en donde únicamente disputarán los candidatos punteros, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que ahora estarán obligados a ganar los votos del centro, que en algún momento se fueron con Paloma Valencia.

Durante la jornada electoral de este domingo, Paloma Valencia, quien se quedó en la tercera posición de la primera vuelta, informó que se adhería al movimiento de Abelardo de la Espriella, al igual que el expresidente Álvaro Uribe.

Si se confirman los resultados de esta primera vuelta, mañana lunes 1 de junio comenzarían las campañas de los candidatos punteros para la segunda vuelta de la elección presidencial.

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