Ataques a población civil en Líbano dejan 250 muertos; Israel abre negociaciones de paz

Tras décadas de guerra y el último bombardeo que dejó más de 200 muertos y un millón de personas desplazadas, finalmente Israel accede a iniciar "lo antes posible" las negociaciones de paz con el Líbano, quien las solicitó desde hace tiempo para reducir el conflicto y la violencia en la frontera norte.

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De acuerdo con el video del primer ministro Benjamín Netanyahu, publicado este 9 de abril en X, "no habrá un alto al fuego" como en Irán, hasta que se garantice la seguridad, por lo que el gabinete tiene la encomienda de lograr el desarme del grupo chiita Hezbolá y establecer relaciones pacíficas entre ambos países para lograr la quinta paz gestionada por el político.

עדכון חשוב ממני אליכם >> pic.twitter.com/esmg7vCg1C — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026

¿Qué piden Israel y el Líbano para establecer la paz en la región?

Israel tiene 4 condiciones firmes para avanzar en las negociaciones:



Cumplimiento de resoluciones de la ONU Desarme, eliminación de armas y retiro del del grupo terrorista chiita Hezbolá Río Litani Control del sur de Líbano por parte de su propio ejército Garantías de seguridad en la frontera

Israel asegura que solo ataca a Hezbolá, pero los bombardeos destruyeron barrios enteros de civiles y dejaron sin casa a más de un millón de personas, cerca de 20% del país.|Reuters

Por su parte, el Líbano busca:



Reducir la violencia Recuperar estabilidad interna

El diálogo podría abrir una vía diplomática en la región tras semanas de enfrentamientos intensos y presión internacional.

¿Por qué pelean Israel y Líbano?

La tensión tiene raíces históricas que se remontan a 1982 y 2006, donde se registraron los primeros conflictos armados que, aunque existieron treguas en su momento, nunca se ha firmado una paz formal entre ambos países. De hecho, desde el 2023, los ataques entre Israel y Hezbolá reavivaron la violencia en la zona; y en el 2024 hubo una invasión terrestre que, aunque pudo parar, culminó este 2026 en mayores conflictos que dejaron cientos de víctimas.

Los ataques al Líbano ocurrieron solo unas horas después del acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán, pues Netanyahu y Trump aseguraron que la Tierra de los Cedros no estaba incluida en la negociación ya que Hezbolá sigue activo.|Reuters

Ataques de Israel al Líbano desplazan al 20% de la población

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, el pasado 8 de abril Israel lanzó la mayor oleada de bombardeos contra el Líbano desde que empezó la confrontación el 2 de marzo del año en curso.

En solo 10 minutos atacaron más de 100 objetivos y aunque el Ejercito Israelí aseguró que "eran puestos de mando e infraestructuras militares del Hezbolá", el sitio era de zonas civiles con viviendas y hospitales.

El saldo fue de 254 muertos y 1,165 heridos, la mayoría civiles que fallecieron en su casa. Esto obligó a que más de un millón de libaneses a huir de sus casas, es decir que 1 de cada 5 de su población tuvo que abandonar su hogar por los bombardeos.

¿Qué es el Hezbolá?

Es un grupo terrorista, político y militar chiita respaldado por Irán con fuerte presencia en el sur del Líbano y un arsenal capaz de alcanzar al territorio israelí. Para el Estado Judío, ellos representan una amenaza directa y constante por sus cohetes, pero la Tierra de los Cedros los considera una fuerza influyente dentro de su sistema político, lo que complica el intento de desarme.