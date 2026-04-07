Trump suspende ataques y bombardeos contra Irán, pero solo si aceptan una condición

El presidente de Estados Unidos (EUA) Donald Trump suspende los ataques y bombardeos contra Irán durante dos semanas, solo que, la medida depende de que Teherán acepte una sola condición, abrir de forma completa, inmediata y segura el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave que traslada cerca del 20% del petróleo del mundo.

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El mandatario explicó que esta pausa responde a una petición de mediación de Pakistán a la par de que recibió una propuesta formal de Irán con 10 puntos. Ambas acciones las consideró como una base "viable" para continuar las negociaciones y el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Condición de Trump para suspender los ataques a Irán

Según su mensaje, la apertura del Estrecho de Ormuz debe ser completa, inmediata y segura, pues solo bajo esta condición se suspenderán los ataques planeados contra centrales eléctricas y puentes.

En cuanto Irán cumpla, se activará una tregua bilateral por 14 días, en caso de no aprobarse, las amenazas de ataques masivos seguirán vigentes.

La propuesta de 10 puntos de Irán

EUA envió una oferta de 15 puntos, pero Irán la rechazó y presentó la suya de 10 puntos, la cual fue emitida por Pakistán entre las que destacan:



Fin definitivo de las hostilidades, no solo una pausa temporal

Protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz

Levantamiento de sanciones económicas

Ayuda para reconstruir las zonas afectadas por los ataques

La respuesta de EUA fue positiva, pues Trump catalogó el actuar de Irán como un paso significativo, aunque "no es suficiente" para cerrar el acuerdo.

Situación actual del Estrecho de Ormuz

Desde hace semanas Irán mantiene un bloqueo parcial en el Estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques de EUA e Israel y la respuesta de Trump fue darle amenazarlos con "plazos" de destruir centrales eléctricas y puentes si no se reabría la ruta.

El último plazo pactado venció este martes 7 de abril, pero horas antes Pakistán pidió una prórroga y EUA la aceptó, siempre y cuando Irán cumpla la condición.