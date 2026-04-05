Así serán los ataques de EUA contra Irán tras ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "desatar un infierno" en Irán el próximo martes 7 de abril en caso de que no se reabra el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial.

A través de Truth Social, el presidente estadunidense dio un ultimátum a Irán, pues aseguró que "no habrá nada igual" en caso de no se abra "el maldito estrecho".

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EUA atacará infraestructuras iraníes

El mandatario de EUA dijo que el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, por lo que las tropas atacarán diversas infraestructuras iraníes "todo en uno". En caso de no hacerlo, se "vivirá un infierno".

Sin embargo, luego de escribir en la red social, Donald Trump dijo a Fox News que hay muchas posibilidad de que se llegue a un acuerdo para que esto no ocurra. En caso de que las conversaciones no tengan éxito, EUA buscará apoderarse del sector petrolero de Irán, justo como lo había anunciado días atrás.

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Donald Trump también informó que el tripulante del caza derribado el viernes por las fuerzas iraníes, fue rescatado sano y salvo, después de que la nación que encabeza enviara aviones y personal con las armas más letales del mundo.

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