Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma que atacó Amazon; incendia su centro en Bahréin

Según informes de agencias de noticias iraníes y medios internacionales, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó un centro de datos de Amazon en Bahréin. El incidente ocurrió el pasado miércoles 1° de abril en Manama, la capital del país, donde provocó un incendio rápidamente controlado por los bomberos.

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Este ataque, que Irán describió como una represalia por ataques anteriores, sitúa a Amazon en el centro de la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico. Bahréin, aliado de Occidente, busca apoyo internacional ante lo que considera una amenaza directa a su infraestructura estratégica.

¿Qué ocurrió en las instalaciones de Amazon?

El Ministerio del Interior de Bahréin declaró que el incendio se originó en un centro tecnológico vinculado a Amazon. Las autoridades afirmaron que se trató de un ataque iraní, aunque aún no se especifica la magnitud de los daños, las imágenes que circulan en las redes sociales muestran densas columnas de humo que se elevan desde la zona afectada.

HE Interior Minister commended firm and comprehensive measures taken by the government, under the leadership of HRH the Crown Prince and Prime Minister, in addressing the repercussions of the Iranian aggression. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) April 1, 2026

¿Qué dice Bahréin?

El ministro de Asuntos Exteriores, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, solicitó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz con el fin de prevenir nuevos ataques.

Irán considera que este ataque afecta no solo a Amazon, sino también a la estabilidad económica regional, pues el estrecho es crucial para el comercio internacional de Irán.

Ataques iraníes en toda la región

Medios iraníes mencionaron posibles objetivos en países como Kuwait, Arabia Saudita y Jordania. También informaron de ataques con drones contra instalaciones militares estadounidenses y el escenario sugiere una escalada del conflicto, analistas advierten que la situación podría desencadenar una crisis regional más amplia.

Impacto global y lo que sigue

El ataque a Amazon tiene repercusiones económicas y tecnológicas que podría orillar a las empresas internacionales a reevaluar la seguridad de sus centros de datos ubicados en zonas de alto riesgo.

Las organizaciones internacionales deberían intervenir para prevenir una mayor escalada. La situación está en constante evolución y podría afectar el suministro energético mundial.