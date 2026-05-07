El presidente Donald Trump amenazó el jueves a Irán con represalias “violentas” si no firma “rápido” un acuerdo, luego de que se reportaran ataques de Teherán contra tres buques estadounidenses en tránsito por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo.

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“Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!”, escribió el republicano en su red Truth Social.

El mandatario volvió a endurecer su discurso y calificó a la República Islámica de estar “liderada por lunáticos”.

Minimizó la acción y sostuvo que los destructores “resultaron ilesos”, mientras que embarcaciones iraníes y drones fueron abatidos durante la operación.

El mando militar central iraní acusó al país norteamericano más temprano de violar el alto al fuego en la guerra en Medio Oriente con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que tomaron represalias contra fuerzas estadounidenses en la zona.

Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes, confirmó el Comando Central de Estados Unidos, Centcom.

Alto el fuego sigue vigente

El también empresario neoyorquino dijo a la cadena ABC que el alto el fuego en Irán “sigue vigente”, pese al intercambio de ataques con Teherán en el estrecho de Ormuz y a que la República Islámica lo calificó como una violación al acuerdo.

Trump dijo que el intercambio de misiles registrado esta tarde en Ormuz solo fue “un golpecito de amor”.

“No, no, el alto el fuego continúa. Está vigente”, agregó.

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