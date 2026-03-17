VIDEO: Incendio en pleno corazón de Nueva York; fuego en un edificio de Manhattan coincide con desfile de San Patricio

Un incendio registrado la mañana de este martes 17 de marzo en Nueva York encendió las alertas en pleno corazón de Manhattan, a escasos metros de donde se desarrollaba el tradicional desfile del Día de San Patricio.

El siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y complicaciones en la movilidad en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

De acuerdo con reportes de medios locales, el fuego se originó en un edificio ubicado en East 43rd Street, entre la Quinta Avenida y Madison, en el sector de Midtown Manhattan.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York, respondió a un incendio de gran magnitud en la azotea de un edificio en Manhattan, sin reporte de lesionados pic.twitter.com/8u9yphZPBf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 17, 2026

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La columna de humo fue visible a varias cuadras, lo que generó preocupación entre residentes y asistentes al evento masivo.

Causas del incendio en Manhattan hoy 17 de marzo

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) desplegó múltiples unidades para contener las llamas, que se habrían originado por una falla en el sistema de climatización del inmueble.

Aunque el incendio comenzó poco antes de las 10:00 horas (tiempo de Nueva York), su intensidad obligó a implementar un operativo de gran escala.

Emiten alerta de tormenta para este fin de semana en Nueva York

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se emitió una alerta preventiva para la población ante posibles afectaciones. Entre las principales consecuencias se encuentran cierres viales, retrasos en el tránsito y afectaciones al transporte público en la zona.

Siniestro coincide con desfile del día de San Patricio

El incendio ocurrió a unos metros del recorrido del desfile del Día de San Patricio, una de las celebraciones más emblemáticas en Estados Unidos. Este evento, que reúne a cerca de dos millones de espectadores, comenzó a las 11:00 horas (tiempo local) y recorre la Quinta Avenida desde la calle 44 hasta la 79.

El desfile pasa por puntos icónicos como la Catedral de San Patricio y cuenta con la participación de más de 150 mil personas, entre bandas musicales, gaiteros y organizaciones culturales internacionales.

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