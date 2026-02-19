Impacto Doble: Huracán y tormenta invernal amenazan Nueva York

Nueva York se encuentra en alerta meteorológica para este fin de semana debido a la combinación de un huracán y una tormenta invernal intensa , que podría generar vientos muy fuertes, nieve, lluvia helada y riesgo de tornados en la ciudad y sus alrededores.

El servicio de clima de Fox New York informó que este fenómeno podría afectar el transporte, las carreteras y los servicios públicos, especialmente en las horas de mayor tránsito.

Se espera que los efectos comiencen entre sábado y domingo, afectando también áreas cercanas como Nueva Jersey, Connecticut y partes de Nueva Inglaterra .

Huracán del noreste y tormenta invernal: ¿Por qué preocupa?

El servicio de clima de Fox New York informó que la tormenta se origina cuando un sistema que se desplaza desde las Grandes Llanuras hacia la Costa Este se encuentra con un frente frío estacionario.

Esta interacción provoca vientos intensos, precipitaciones mixtas y cambios rápidos en las condiciones climáticas, elevando la posibilidad de tornados aislados y acumulaciones peligrosas de nieve y lluvia helada en zonas urbanas y suburbanas.

La combinación de ambos sistemas potencia los efectos, generando un fenómeno más peligroso que una tormenta invernal típica y aumentando el riesgo de interrupciones en transporte, cortes de energía y complicaciones para la movilidad urbana.

¿Qué esperar del clima el fin de semana en Nueva York?

Liv Johnson, del servicio de clima de FOX 5 NY, explicó que aunque los modelos meteorológicos coinciden en que habrá un sistema activo sobre la región, las condiciones exactas de nieve, lluvia y viento podrían variar rápidamente según la trayectoria que siga el sistema desde las Grandes Llanuras hacia la Costa Este. Esto significa que algunas zonas urbanas podrían recibir mayor cantidad de nieve, mientras que otras podrían experimentar lluvia helada o combinación de precipitaciones.

Los expertos destacan que, debido a esta incertidumbre, es importante que los neoyorquinos mantengan atención constante a los boletines meteorológicos y alertas locales, ya que los pronósticos podrían actualizarse en cualquier momento

