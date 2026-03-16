EUA asegura que espera tener el ‘honor’ tomar Cuba y desata la polémica

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el mandatario estadounidense puso la mira en el Caribe. Durante una reciente intervención, Donald Trump calificó a la isla como una nación sumamente frágil, señalando que el régimen de Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Según el magnate, la situación económica y política bajo el mando de Miguel Díaz-Canel ha dejado al país en una posición de vulnerabilidad que Estados Unidos (EUA) no parece estar dispuesto a ignorar. Te contamos los detalles.

Trump insiste que Cuba es una nación fallida

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Donald Trump aseguró que Cuba es un país muy debilitado

Durante un acto en la Casa Blanca, el presidente de EUA confirmó que se encuentra en negociaciones con el régimen cubano. Trump aseguró que se trata de una nación muy debilitada. “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”, dijo.

El presidente estadounidense hizo estos comentarios como sugiriendo que las condiciones actuales de la isla facilitan una intervención o un cambio radical en las negociaciones de Donald Trump y Cuba.

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”: aseguró el presidente de EUA en su charla con periodistas.

Con estas palabras, Trump dejó entrever que su administración podría estar planeando acciones mucho más agresivas que el simple endurecimiento del embargo. Aunque no especificó si se refiere a una toma económica, política o de otra índole.

“Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad”, recalcó.

¿Qué sigue para la relación entre EUA y Cuba?

La moneda está en el aire. Mientras Washington endurece su postura, el mundo observa con cautela si esto se quedará en retórica de campaña o si veremos movimientos reales en la frontera marítima.

No obstante, luego de hablar de la debilidad de Cuba, Trump recordó que muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos prosperaron.

“Conozco a muchas personas de Cuba que fueron tratadas terriblemente y son personas muy emprendedoras. Vinieron aquí y se hicieron ricos”, señaló. Incluso aseguró que un amigo suyo llegó de Cuba sin nada y actualmente es el mayor dueño de gasolineras del país.

Asimismo, Trump señaló que muchos cubanos que viven en EUA quieren ir a Cuba de visita y, hasta ahora, por la presencia del régimen cubano, no han podido regresar a la isla desde hace 50 años.

Los comentarios del presidente estadunidense se dan en un lunes oscuro para la isla, pues acaban de sufrir un nuevo apagón masivo. Las autoridades cubanas atribuyen esta crisis en el servicio de energía eléctrica al bloqueo impuesto por EUA que comenzó en el mes de enero, cuando Donald Trump amenazó con agresivos aranceles a todas las naciones que vendan o suministren petróleo a la isla.