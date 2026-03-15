Irán usa por primera vez el misil Sejil; Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Irán confirmó el uso por primera vez en combate del misil balístico Sejil durante una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, en medio de la escalada del conflicto que ya involucra a varios países de Medio Oriente.

De acuerdo a la agencia EFE, la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) informó que el lanzamiento formó parte de una ofensiva estratégica dirigida contra instalaciones militares y centros de mando israelíes.

Irán usa por primera vez su misil balístico 'Sejil' contra Israel.



El 'Sejil', con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con… — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 15, 2026

El ataque se enmarcó en la 54º oleada de operaciones militares iraníes, que también incluyó el uso de otros misiles de largo alcance y drones. Las autoridades israelíes respondieron con bombardeos aéreos en territorio iraní, lo que intensificó aún más la confrontación.

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¿Qué es el misil Sejil y por qué preocupa a Israel?

El Sejil es uno de los misiles balísticos más avanzados del arsenal iraní y forma parte de la nueva generación de armamento estratégico del país.

Este proyectil tiene un alcance aproximado de dos mil kilómetros, suficiente para impactar objetivos en gran parte de Medio Oriente, incluido territorio israelí.

Entre sus principales características destacan:



Longitud: alrededor de 20 metros

Peso: cerca de 23 toneladas

Tipo de combustible: sólido

Capacidad de ojiva: entre 500 y 1,000 kilogramos

Sistema: dos etapas de propulsión sólida

Plataformas de lanzamiento: móviles

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Historia del misil Sejil

El uso de combustible sólido es uno de los factores que más preocupa a analistas militares, ya que permite lanzamientos rápidos y con menor tiempo de preparación, lo que dificulta la detección previa por parte de los sistemas de defensa aérea.

El misil fue probado con éxito por primera vez en 2009, pero hasta ahora no había sido utilizado en una operación militar real. Expertos consideran que su debut operativo marca un paso importante en la estrategia de disuasión de Irán.

Irán amenaza a Netanyahu

Según el comunicado de la Guardia Revolucionaria, el misil Sejil fue utilizado junto con otros sistemas balísticos como Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr y Emad. Los ataques habrían tenido como objetivo centros de control aéreo, instalaciones militares e industrias de defensa en Israel.

Horas antes del lanzamiento del Sejil, Irán ya había ejecutado otra ofensiva con 10 misiles balísticos y drones contra posiciones estadounidenses e israelíes en la región, incluyendo infraestructuras en Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, el IRGC lanzó una fuerte amenaza contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, asegurando que lo perseguirá “sin descanso”.

La Guardia Revolucionaria iraní asegura que matará a Netanyahu.https://t.co/wykOdRTNFE pic.twitter.com/ORElEdhcC2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 15, 2026

Israel responde con nuevos bombardeos en Irán

El gobierno israelí aseguró que continuará su ofensiva militar hasta neutralizar lo que considera “amenazas existenciales” provenientes del arsenal iraní. El canciller israelí Gideon Sa'ar declaró que los ataques contra objetivos iraníes seguirán en marcha.

Las declaraciones se dieron durante una visita a la localidad de Zarzir, en el norte de Israel, donde un ataque con misiles iraníes dejó 58 personas heridas, la mayoría con lesiones leves.

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