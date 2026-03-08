Irán elige nuevo líder supremo tras muerte de Ali Jamenei; Donald Trump dice que “no durará” sin su aprobación

La dirigencia religiosa de Irán eligió a un nuevo líder supremo tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, aunque su identidad todavía no ha sido revelada públicamente.

El nombramiento ocurre en medio de la guerra en Medio Oriente y de una escalada de tensiones con Estados Unidos e Israel.

Trump said ground troops could be sent into Iran for a 'very good reason,' adding there were no plans to negotiate https://t.co/3g8xpGl4T6 pic.twitter.com/e1Ho1odIR9 — Reuters (@Reuters) March 8, 2026

Donald Trump aseguró que no durará nuevo líder sin su aprobación

En paralelo al proceso de sucesión, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia directa sobre el futuro del nuevo liderazgo iraní, al asegurar que la persona que asuma el cargo “no durará mucho tiempo” si no cuenta con la aprobación de Washington.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho tiempo”, declaró Trump en una entrevista con ABC News.

Irán elige nuevo líder supremo, pero mantiene su identidad en reserva

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos, el órgano clerical encargado de designar al líder supremo del país. Según el ayatolá Ahmad Alamolhoda, la votación ya se realizó y la persona elegida aceptó el cargo, aunque el nombre aún no ha sido anunciado oficialmente.

“Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido”, declaró el religioso a medios iraníes.

Irán ataca Consulado de Estados Unidos en Dubái

De acuerdo con reportes difundidos por la agencia Mehr, la secretaría de la Asamblea será la encargada de revelar el nombre en los próximos días.

¿Quién podría ser el nuevo ayatolá de Irán?

Algunos miembros del órgano han insinuado que entre los perfiles considerados se encuentra Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

La sucesión ocurre tras la muerte de Ali Jamenei, quien gobernó Irán como líder supremo durante más de tres décadas, desde 1989, concentrando amplios poderes políticos, militares y religiosos dentro del sistema de la República Islámica.

Ataques en Teherán y escalada militar en Medio Oriente

Mientras se define el futuro político de Irán, los ataques militares continúan. Durante la noche, aviones de combate israelíes bombardearon depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó incendios de gran magnitud y una densa nube de humo sobre la capital.

El gobierno iraní informó que la distribución de combustible fue suspendida temporalmente mientras se realizan reparaciones en la infraestructura dañada.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró que el país cuenta con recursos suficientes para mantener operaciones militares durante varios meses. El portavoz militar Ali Mohammad Naini afirmó que hasta ahora solo se han utilizado misiles de primera y segunda generación, pero advirtió que pronto podrían emplearse armamento más avanzado y de mayor alcance.

