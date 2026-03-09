Él es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo que asume el poder en Irán

Mojtaba Jameneí fue designado como nuevo líder supremo de Irán, una decisión que marca un momento clave en la política del país en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

El clérigo chiita de 56 años sucede a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió recientemente tras ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes.

Iran named Mojtaba Khamenei to succeed his father Ali Khamenei as supreme leader, signaling that hardliners remain firmly in charge, as the week-old US-Israeli war with Iran pushed oil above $100 a barrel. Follow our live coverage: https://t.co/PCjr1b9w6P — Reuters (@Reuters) March 9, 2026

Designado después de la muerte del ayatolá Ali Jamenei

La elección fue realizada por la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano compuesto por 88 clérigos de alto rango que tiene la facultad de designar al máximo líder de la República Islámica.

El nombramiento ocurrió poco más de una semana después del inicio del conflicto armado que ha sacudido a Medio Oriente, lo que refuerza la continuidad del modelo político instaurado tras la Revolución Islámica de Irán de 1979.

Aunque su nombre era conocido dentro de las élites políticas iraníes, Mojtaba Jameneí sigue siendo un personaje relativamente desconocido para gran parte de la población internacional.

Irán elige nuevo líder supremo tras muerte de Ali Jamenei; Donald Trump dice que “no durará” sin su aprobación En plena guerra y con ataques en Teherán, la sucesión iraní se vuelve un punto crítico; el presidente de EUA advierte que el nuevo líder enfrenta un destino incierto. 08 marzo, 2026

¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán?

Mojtaba nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Mashhad, uno de los centros religiosos más importantes del país de Medio Oriente. Es el segundo hijo de Ali Jamenei y durante décadas fue considerado una figura influyente en las estructuras de poder iraní, aunque siempre actuó detrás de escena.

Con base en información de DW, a diferencia de su padre cuando llegó al poder, Mojtaba sí cuenta con formación religiosa completa para ostentar el título de ayatolá. Estudió teología en los seminarios de Qom, un centro clave del islam chiita, donde también impartió clases.

Diversos analistas señalan que durante años tuvo un papel relevante dentro de la oficina de su padre, especialmente en la coordinación de temas militares y de inteligencia.

Su papel en la política de Irán

Su influencia también se asocia con la Guardia Revolucionaria Islámica, una institución militar y política que controla sectores estratégicos de la economía y la seguridad iraní.

Su figura ha sido polémica desde hace tiempo. Durante las elecciones presidenciales de 2005 y 2009 fue acusado por opositores de intervenir en la política interna para favorecer al expresidente Mahmud Ahmadineyad, lo que provocó protestas y críticas de sectores reformistas.

Trump condiciona aprobación del nuevo líder supremo de Irán

Irán en guerra con Estados Unidos e Israel

El ascenso de Mojtaba Jameneí ocurre en medio de una escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel. Desde el inicio del conflicto, ataques aéreos han golpeado varias ciudades iraníes, mientras Teherán ha respondido con misiles y drones contra intereses estadounidenses en Medio Oriente.

De acuerdo a CNN, funcionarios iraníes han advertido que el país está preparado para un conflicto prolongado. Kamal Kharazi, asesor del liderazgo iraní, señaló que actualmente no hay espacio para la diplomacia debido a la desconfianza hacia el gobierno de EUA.

Paralelamente, Trump dejó en claro que no durará "mucho tiempo" el nuevo líder supremo iraní: "No te lo voy a decir. No estoy contento con él".

Impacto en el comercio energético mundial

Además del impacto militar, la guerra ha afectado el comercio energético mundial. La tensión en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo, ha reducido el tránsito marítimo y disparado los precios del crudo.

De acuerdo con estimaciones del sector energético, el conflicto ha puesto en riesgo cerca del 20% del suministro mundial de petróleo.

Por ahora, su liderazgo comienza en uno de los momentos más delicados para Irán en décadas: una guerra abierta que amenaza con transformar el equilibrio político y energético en Medio Oriente.

