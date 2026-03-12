Viajar en avión será más caro: Conflicto en Medio Oriente y tensión en Ormuz aumenta precios en aerolíneas

En los últimos días, el aumento del precio del petróleo ha comenzado a impactar en el sector aéreo, esto tras el inicio del conflicto en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel y que ha impactado directamente en el flujo del combustible en el estrecho de Ormuz.

Aerolíneas de distintas regiones del mundo han anunciado aumentos en tarifas y recargos por combustible, mientras analistas advierten que los boletos de avión podrían encarecerse en los próximos meses si los precios de la energía se mantienen elevados.

Airlines worldwide face higher costs as the Iran conflict has doubled jet fuel prices worldwide, outpacing a one-third rise in crude prices and prompting airlines to raise fares and cut capacity https://t.co/GeVUnu3DsG pic.twitter.com/DbS2o1J00C — Reuters (@Reuters) March 12, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Volatilidad del mercado energético

La volatilidad en el mercado energético se explica por la escalada del conflicto en la región del Golfo Pérsico, donde el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial— ha sufrido interrupciones.

Este escenario presiona los costos de operación de la industria aérea, uno de los sectores más sensibles al precio del combustible.

¿Por qué están subiendo los precios de los vuelos?

El combustible para aviación es uno de los principales gastos de las aerolíneas. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), puede representar entre el 25% y el 30% de los costos operativos totales de una compañía aérea.

De acuerdo a Reuters, con el aumento del precio del petróleo y del queroseno para aviación, varias aerolíneas ya comenzaron a trasladar ese incremento a los pasajeros.

Algunas compañías en Asia y Europa anunciaron recargos por combustible o aumentos directos en sus tarifas para compensar los mayores costos operativos.

Crecen teorías sobre el nuevo líder supremo de Irán

Costo de vuelos pueden subir un 9%

Según estimaciones del sector, los boletos de avión podrían subir hasta un 9% si los precios del petróleo continúan al alza durante las próximas semanas.

Además del combustible más caro, el conflicto ha obligado a modificar rutas aéreas y evitar ciertos espacios aéreos en Medio Oriente, lo que implica trayectos más largos, mayor consumo de combustible y, en consecuencia, mayores costos para las aerolíneas.

¿El aumento de tarifas aéreas podría impactar en México?

Aunque los anuncios de aumento de tarifas se han concentrado en aerolíneas de Asia y Europa, expertos señalan que el impacto podría extenderse a otros mercados, incluido México.

En el país, el combustible también es un factor clave para las aerolíneas. Por ejemplo, en compañías mexicanas como Aeroméxico o Viva Aerobus el gasto en combustible representa entre una cuarta parte y casi un tercio de sus costos operativos totales.

Analistas del sector advierten que, si los precios del petróleo se mantienen elevados durante un periodo prolongado, las aerolíneas podrían aplicar ajustes en tarifas o modificar rutas para mantener la rentabilidad de sus operaciones.

La presión sobre los costos llega en un momento en el que el mercado energético mundial también afecta a México; no obstante, el Ejecutivo Federal pactó un tope de 24 pesos por litro de gasolina.

OFICIAL: Ponen tope al precio máximo de la gasolina en México; no pueden venderla más cara El Gobierno Federal llegó a un acuerdo con gasolineros para que el precio máximo de la gasolina no rebase los 24 pesos en México; así aplicará el tope. 11 marzo, 2026

¿Qué puede pasar con los boletos de avión en los próximos meses?

El comportamiento del precio de los vuelos dependerá en gran medida de la duración del conflicto y de la evolución del mercado energético. Si el precio del petróleo se estabiliza, las aerolíneas podrían absorber parte de los costos mediante coberturas o ajustes operativos.

Sin embargo, si la crisis energética se prolonga y el combustible continúa encareciéndose, especialistas prevén que las tarifas aéreas aumenten gradualmente a nivel global, lo que podría reflejarse también en los vuelos hacia y desde México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.